La vincitrice di questa edizione del Grande Fratello, Perla Vatiero, e l’ex gieffino e suo fidanzato Mirko Brunetti hanno lasciato il reality più innamorati che mai. I due si erano lasciati dopo Temptation Island, quando Mirko scelse la tentatrice Greta Rossetti, e sembrava che tra lui e Perla non ci fosse speranza. Invece al GF la coppia ha ritrovato la serenità perduta e ora le cose vanno alla grande.

La vincitrice del GF è stata ospite di Giada De Miceli a Non succederà più a Radio Radio, Perla Vatiero ha raccontato i momenti più belli vissuti nella casa del Grande Fratello e ha voluto ringraziare i suoi fan e quelli della coppia, soprannominati i Perletti, senza i quali non avrebbe mai raggiunto il podio del reality show condotto da Alfonso Signorini. “Mi hanno sempre sostenuto, non so neanche io come ho fatto ad affrontare determinate cose con quel tipo di controllo”, ha rivelato.

Perla Vatiero e Mirko Brunetti, in discoteca beccati a fare un video

“Gestire tutte quelle situazioni, tra litigi, discussioni, vari temi da affrontare con persone anche più adulte…Però è stata una grande prova per me, per la mia crescita personale. L’ho fatto con grande educazione, ci sono tante cose che per educazione e rispetto si evitano di dire e ce ne sono state tante”, ha spiegato ancora la vincitrice del Grande Fratello.

“Una delle cose che noto è che ci sono tante donne e ragazze che si rivedono in me e che hanno trovato la forza di affrontare tante situazioni, sia a livello personale che relazionale. Sono stata un esempio e questa è una delle cose che mi fa più piacere, è un onore”, ha detto ancora Perla Vatiero, parlando della forza con cui è riuscita ad affrontare la situazione con l’ex fidanzato Mirko Brunetti. I due sono più affiatati che mai e proprio in queste ore è saltato fuori un video in cui si vede l’ex gieffino fare un video alle loro mani intrecciate.

Mirko e Perla sono in discoteca, seduti a un tavolo e si vede Brunetti prendere il telefono e immortalare le loro mani intrecciate sul tavolo. “Oddio che tristezza”, si legge nel commento principale del video pubblicato su X. “Praticamente non è una storia d’amore, ma un fotoromanzo a puntate”, “Per forza devono ostentare il loro amore, forse ieri sera avevano persino litigato, si stavano schifando , ma noooo, facciamolo il video dell’ ammmmmmore”.

“Che film…un pochino più naturali nooo???? Uff”, “Io fossi in questi ragazzi poserei il cellulare per un po’.Parlo di tutti. E’ vero che per loro sono fonte di guadagno ma a me mettono tutti tristezza.. ripeto, parlo in generale.Lo fanno per non perdere i fan ma e’ la vita la cosa più importante e là si dovrebbe vivere diversamente”, si legge tra i commenti.