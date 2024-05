Domenica sera Amici ha decretato i finalisti del talent di Maria De Filippi, che celebrerà il suo atto finale sabato 18 maggio. La semifinale ha premiato i 6 concorrenti in gara: Marisol, Dustin, Petit, Holden, Mida e Sarah. Che adesso, nelle vesti di finalisti, possono concorrere per la vittoria. Sulla carta la semifinale avrebbe dovuto eliminare uno di loro.

La prima a conquistare la maglia è stata Marisol. La ballerina ha battuto prima Sarah e poi Mida. I giudici non hanno avuto dubbi: merita di andare in finale. Poi Dustin, dopo aver battuto Mida e Sarah. E ancora Petit, per poi arrivare a Holden, alunno che non ha mai conquistato la simpatia di Anna Pettinelli. La professoressa ha dichiarato: “Holden ha fatto il Serale? Non l’ho visto. Ha cantato? Forse meno degli altri”.





Amici 23, Holden e la domanda su Sarah: la sua reazione

“Holden ha fatto un bellissimo pomeridiano, credibile. Un ragazzo bravo nella scrittura, nell’arrangiamento, nella produzione, ha delle idee, bei testi. Poi lo metti sul palco del Serale tra le luci, tra la gente, con il suo nome che i ragazzi gridavano, e nulla. Questa faccia cerea, nessuna emozione, come se Holden non ci fosse mai stato, ma anche nel daytime, in casetta. Holden non è mai entrato veramente nel programma. Una bella vetrina che gli servirà, ma la finale non te la meriti”, ha detto ancora la professoressa.

A proposito di Holden, nel serale di oggi è andata in scena un siparietto che ha divertito ma anche incuriosito molto i telespettatori del talent show di Maria De Filippi. La produzione ha deciso di fare delle interviste doppie, prima Marisol con Dustin e poi a Mida e Holden. Ai due alunni è stato chiesto di spiegare il significato dei propri nomi d’arte: “Mida viene dalla mitologia greca, mentre Holden proviene da un libro che mi ha molto colpito“.

“Mi emoziona, è quello che voglio fare nella vita“, ha detto Mila parlando della passione del canto e anche Holden ha spiegato: “Perché mi rende felice ed è un modo di comunicare delle cose“. Ma c’è stata una domanda su Sarah che ha lasciato perplessi i telespettatori. “Cosa ti piacerebbe avere di Sarah?“.

HOLDEN COSA VORRESTI AVERE DI SARAH NON HO CAPITO #amici23 pic.twitter.com/84vrIUntfl — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) May 14, 2024

CHE CAZZO È QUELL’AMMICCAMENTO SULLA DOMANDA SU SARAH HOLDEN DICCI DI PIÙ #amici23



pic.twitter.com/GCkkqnHeb0 — Miss G🐍 (@signorina__G) May 14, 2024

La reazione di Holden ha fatto ridere tutto il web perché prima ha fatto un rumore con la bocca e poi è scoppiato in una risata, senza però effettivamente rispondere. Tutto questo ha acceso una lampadina nella testa dei telespettatori, i quali sono convinti da mesi che tra loro ci sua una sorta di attrazione.

Ai due è stato chiesto: “Cosa ti piacerebbe avere di Sarah?“. Holden ha fatto uno strano rumore con la bocca e poi è scoppiato a ridere. La sua reazione ha colpito tutti, soprattutto chi, da mesi, è convinto che tra i due ci sia qualcosa. E infatti tra i commenti si legge: “Lui vuole Sarah interamente ahah, non solo una cosa”, “Così surreale tutto ciò HAHHAHAHAHAH”, “CHE CAZ** È QUELL’AMMICCAMENTO SULLA DOMANDA SU SARAH HOLDEN DICCI DI PIÙ”, “