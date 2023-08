C’è molta attesa per il ritorno in televisione del Grande Fratello, che andrà in onda in una versione ibrida, metà vip e metà nip. L’annuncio qualche settimana fa dal conduttore Alfonso Signorini: “La gente non dovrà chiedersi ma questo chi è. E i Nip saranno veramente Nip. Gente veramente comune, semplice. Vicini di casa. Non vogliamo assolutamente star del web, dei social”, aveva detto a Radio Cusano.

Pier Silvio Berlusconi ha deciso di dare un taglio al trash, elemento caratterizzante il reality show, e di puntare più alle storie della gente comune, ai veri personaggi famosi e alla qualità. Per questo motivo il figlio di Silvio Berlusconi ha chiamato alla sua corte una delle giornaliste di punta del Tg5, Cesara Buonamici.

Cesara Buonamici al Grande Fratello, cosa ha chiesto a Pier Silvio Berlusconi

Cesara Buonamici arriva al Grande Fratello nella veste di opinionista e prende il posto di Orietta Berti e l’ex moglie di Paolo Bonolis, imprenditrice e autrice Sonia Bruganelli. “Tra me e Alfonso c’è una solida, antica amicizia; conto sul suo sostegno per inserirmi adeguatamente. Io cercherò di portare l’esperienza accumulata negli anni come giornalista. Io stessa sarò spettatrice, con il compito di suggerire considerazioni che aiutino il telespettatore ad approfondire i temi e le personalità dei concorrenti”, ha rivelato la conduttrice del TG5 al Corriere della Sera.

Una decisione arrivata dall’azienda (Pier Silvio Berlusconi) alla quale Cesara Buonamici non ha potuto dire di no: “In realtà non ho deciso io. L’azienda sta rivedendo la natura del programma e mi ha chiesto di partecipare in una veste del tutto nuova per me”. Viste le precedenti edizioni, in cui il trash era di casa, pare che la giornalista abbia chiesto precise garanzie a Pier Silvio Berlusconi, prima di accettare il difficile ruolo da opinionista. Una richiesta per non perdere credibilità dopo tanti anni di carriera come affermata giornalista del telegiornale di Canale 5.

“Indubbio è che ritrovare Cesara Buonamici come opinionista del GF farà un certo effetto a chi è abituato a seguirla al TG5. Di certo la giornalista ha chiesto garanzie a Pier Silvio Berlusconi che pare l’abbia chiamata personalmente per proporle questa nuova avventura”, scrive il settimanale Nuovo Tv. E ancora: “L’AD di Mediaset vuole dare una svolta al reality, alzando il livello qualitativo ed eliminando il trash. Sarà quindi lo show ad adeguarsi allo stile di Cesara Buonamici, non certo il contrario. Resta da capire se il nuovo corso del programma otterrà anche gli ascolti sperati”.