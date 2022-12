Nuovo ingresso al GF Vip 7. Da quando il reality show è iniziato sono stati tanti i concorrenti che hanno varcato la soglia della casa più spiata d’Italia. Ora è uscito un altro nome, legato ad Antonella Fiordelisi. Al GF Vio 7 l’ex schermitrice ha conosciuto il fidanzato Edoardo Donnamaria, ma la loro storia è finita.

Nelle scorse ore i due sono arrivati al limite e hanno deciso di chiudere la loro storia. Il volto di Forum si è detto molto deluso del comportamento della ragazza e a Davide Donadei ha spiegato di non voler avere più niente a che fare con lei. Le liti sono iniziate perché Antonella ed Edoardo fanno parte di due fazioni differenti.

Nuovo ingresso al GF Vip 7, l’ex di Antonella Fiordelisi Gianluca

“Sì! Io spero di sì sinceramente. Non ci siamo proprio, non ci siamo. – ha detto Edoardo a Davide – Questo suo modo di fare che ora mi cammina davanti, sbatte i capelli, abbraccia Andrea e Antonino. Poi si mette in doccia e ci sta tre ore per farsi vedere. A me queste cose non vanno e non le tollero. Ma se io le dico che il suo atteggiamento mi dà fastidio e tu continui, te lo spiego una volta, un’altra e poi ciao!“. Il nuovo ingresso al GF Vip potrebbe portare nuovo scompigli.

Il nuovo ingresso al GF Vip dovrebbe essere Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi. Al momento non ci sarebbe nulla di confermato ma il suo possibile ingresso nella Casa del GF Vip con l’arrivo del nuovo anno non sarebbe da escludere. Lo stesso Gianluca Benincasa, intervistato da Fanpage ha detto che sarebbe un sogno entrare nella casa.

Se l’ex di Antonella Fiordelisi dovesse entrare al GF Vip 7 non mancheranno le dinamiche, questo è certo. “Magari”, ha commentato Benincasa, precisando: ““Ho sentito anche io queste voci, sono l’unico che ancora non lo sa. Non mi è arrivata nessuna proposta, almeno per il momento”.

L’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi ha preferito non sbilanciarsi troppo ma a quanto pare il suo ingresso al GF Vip 7 è nell’aria. Gianluca fece il suo ingresso nella casa per chiedere ad Antonella una conferma del loro amore. La Fiordelisi ammise di non essere più innamorata di lui e decise di proseguire la relazione con Edoardo Donnamaria, relazione che però ora si è conclusa.