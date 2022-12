Bufera al GF Vip 7 su George Ciupilan, dopo quello che ha fatto nelle scorse ore mentre nella casa più spiata d’Italia stava scoppiando il putiferio. I concorrenti stanno vivendo forse uno dei momenti peggiori da quando il reality show è iniziato, infatti i litigi scoppiati sono stati numerosi. Patrizia Rossetti si è scontrata con Antonino Spinalbese, mentre quest’ultimo ha avuto un alterco anche con Luca Onestini. Caos totale anche tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. E polemiche anche sui comportamenti di alcuni contro Nikita Pelizon.

Il GF Vip 7 sta dunque attraversando un periodo problematico e George Ciupilan ha reagito in maniera inaspettata. Il pubblico si è indispettito non poco, anche se non sono mancati commenti favorevoli nei confronti del giovane vippone. Sono anche state pubblicate alcune foto inequivocabili riguardanti proprio il ragazzo, che hanno fatto il giro del web praticamente subito. Andiamo a vedere insieme cosa è successo precisamente e perché c’è chi ha contestato duramente il gieffino.

GF Vip 7, critiche a George Ciupilan: il motivo

Il sito Novella 2000 è riuscito a captare in rete accuse nei riguardi del concorrente del GF Vip 7, George Ciupilan, che è stato criticato fortemente per un atteggiamento assunto nel corso di queste ore. Ma non solo, dato che anche in altre occasioni si è comportato in modi simili. In particolare, però, a fare discutere è ciò che ha fatto la notte tra il 29 e 30 dicembre, quando c’è stato il caos nella casa più spiata d’Italia, con diversi litigi scoppiati tra i diversi concorrenti del programma di Canale 5.

George è stato ripetutamente criticato in passato per essere troppo neutrale nelle liti e anche negli ultimi scontri non ha aperto praticamente bocca. Sul suo volto non ci sono state reazioni notevoli, quindi è stato attaccato per essere stato troppo distaccato. C’è chi lo ha deriso scrivendo: “Il contributo di George nelle discussioni di stanotte”, ironizzando sull’assenza di dichiarazioni da parte del giovane. Ma bisogna anche dire che altri utenti hanno invece condiviso la presa di posizione di Ciupilan.

il contributo di george nelle discussioni di stanotte a thread — cate 🦊 (@famoduspaghi) December 30, 2022

Altri quindi hanno commentato: “Sto crepando dalle risate”, “Mi sento maleeee”, “Ahahaah”, “Senza di lui questo programma non sarebbe lo stesso”, “Lui partecipa proprio vivamente alle liti”, “Sto volando”, “Se c’è o non c’è è uguale”, “Fa benissimo, è un ragazzo intelligente e bravissimo”.