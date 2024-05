Da cavalieri a cantante. Uno dei volti storici Uomini e Donne torna alla ribalta sotto una veste del tutto inedita e con un videoclip che è diventato virale sulla rete dopo la scoperta da parte del pubblico. La sua trasformazione ha lasciato tutti a bocca aperta e suscitato qualche ironia. Infatti, nel corso della sua lunga permanenza nel programma condotto da Maria De Filippi, il cavaliere in questione non aveva mai fatto cenno a questa passione per la musica.

E chissà come avrà reagito Gemma Galgani, che per questo ex volto di Uomini e Donne all’epoca perse completamente la testa. La loro storia appassionò i telespettatori ed è una di quelle che hanno contribuito al successo del dating show di Canale 5. Nonostante sia passato tantissimo tempo, ancora in tanti ricordano quel periodo e quello che ci fu tra i due. Mentre Gemma però è ancora all’interno del programma, di lui non si erano avute più notizie.

Leggi anche: “Tra di noi è finita”. Uomini e donne, la storica coppia lo annuncia così





Uomini e donne, da cavaliere a cantante, la nuova vita di Giorgio Manetti

Chi di voi si ricorda di Giorgio Manetti? Proprio lui: il cavaliere è riapparso dopo anni dalla sua partecipazione a Uomini e Donne come cantante. Il pubblico infatti ha scoperto da poco su Youtube un videoclip in cui Manetti canta una canzone che si intitola “Rotola l’estate”. Non finisce qui. Indagando si è scoperto che non si tratta neanche di “un’opera prima”. Già l’anno scorso a quanto pare Manetti aveva inciso un brano dal titolo “Respirando”.

I commenti sotto il videoclip sono discordanti. C’è chi giudica il risultato trash, ma cis ono anche tanti utenti che fanno i complimenti all’ex cavaliere: “Bella musica! Anni 60, complimenti!”; “Bellissimo video sarà un successo estivo”. Qualcuno la mette sul piano dell’ironia “Se al mondo canta Fedez allora son capaci tutti”. E altri si dicono delusi: “Niente di che sinceramente”.

Intanto, come sa bene il pubblico di Amici, il dating show di Canale 5 è andato in vacanza. L’appuntamento con tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri tornerà puntale come sempre a settembre. Nell’attesa però scalda i motori una nuova edizione di Temptation Island. Il programma condotto da Filippo Biscigilia dovrebbe andare in onda dai primi di giugno, al momento la data ufficiale non è stata ancora comunicata. Ancora in corso le selezioni delle coppie, poi partiranno le registrazioni che come sempre si svolgeranno in Sardegna.