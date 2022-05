Nunzio Stancampiano è l’ultimo eliminato dal Serale di Amici 21. Il ballerino di latino della squadra di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini fuori dalla scuola proprio a un passo dalla finale. Il ragazzo ha atteso in casetta il verdetto finale: “Sono felice, non posso chiedere di più. Una la dovevo perdere”, ha ammesso il ballerino. “Mancherai a tutti qua”, aggiunge Maria De Fiippi. “Voglio ringraziare Todaro che per me è stato come un padre, mi ha fatto vivere l’esperienza più bella della mia vita. Grazie anche a tutti voi ragazzi perché mi avete fatto sentire davvero a casa, come in famiglia”.

Poi il ringraziamento a Maria De Filippi: “Ti sei presa cura di me come solo mia mamma e nonna potevano fare”. E un ultimo pensiero dedicato all’insegnante Alessandra Celentano: “Un pensiero anche alla Celentano, che oltre ad essere una grande donna ha avuto il merito di mettere in competizione Nunzio con me stesso. Oggi so che se ho superato la Celentano posso superare tutto nella vita”.





Nunzio Stancampiano, una targa per lui al ritorno a casa

Nunzio Stancampiano ha potuto finalmente fare rientro a casa nella sua Adrano (Catania): ha riabbracciato i suoi familiari e ha ricevuto l’affetto di tantissimi fan. Per lui c’è stata anche una sorpresa: il sindaco di Adrano lo ha accolto e gli ha consegnato una targa: “L’abbiamo fatta così che possa metterla nella sua stanza, per ricordare questo momento importante. Ce ne saranno sicuramente altri. Leggo la dedica che la città di Adrano gli consegna: “Congratulazioni a Nunzio, gli auguriamo di continuare ad avanzare nella direzione dei sogni, per vivere la vita che ha sempre immaginato. Siamo orgogliosi di te e ti vogliamo bene”.

Poi ha preso la parola Nunzio Stancampiano e ha ricordato il suo brillante percorso nel talent show, segnato anche dalle critiche di Alessandra Celentano: “Grazie a tutti voi. Oggi è un onore essere qui e guardarvi applaudirmi. Non ho portato la coppa a casa ma ho portato la coppa nei cuori di ognuno di voi. Mi sento di dirvi che quello che mi ha fatto andare avanti in questo difficile percorso è l’aver creduto sempre in me stesso. Al mondo purtroppo sono più le critiche che i complimenti, dobbiamo farcene una ragione e affrontarle a testa alta”.

Infine il ballerino ha ricordato Alessandra Celentano, la maestra di ballo: “Nessuno può abbatterti, neanche la Celentano. Ringrazio anche lei, è quella che mi ha insegnato più di tutti. Io parlavo a Maria De Filippi come se parlassi a mamma, sono sempre stato io. La verità e l’essere sé stessi porta sempre alla vittoria. Ho dei rimorsi perché mi andava di portare la coppa a casa, ma sono contentissimo lo stesso”, ha concluso Nunzio Stancampiano.

