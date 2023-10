Davvero interessante e insolita la notizia uscita fuori in queste ore, relativa a Nunzia De Girolamo e a suo marito Francesco Boccia. Se ne sta parlando ormai ovunque e quindi iniziano a mormorare sia gli ambienti della politica che dello spettacolo. E sono tutti sorpresi da una decisione che sembrava poter essere di difficile attuazione, ma che invece sta per concretizzarsi. Possiamo quindi dirvi che si tratti di un vero e proprio colpo di scena.

Tutti conosciamo ormai Nunzia De Girolamo anche per il suo importante ruolo di conduttrice tv. Lei è sposata col marito Francesco Boccia e proprio un annuncio su di lui sta destando grande curiosità. I primi a parlarne sono stati i colleghi de Il Fatto Quotidiano e, anche se l’ufficialità non sia ancora arrivata, la fonte della notizia è più che attendibile e quindi potremo assistere molto presto a qualcosa di veramente inedito.

Nunzia De Girolamo, la notizia sul marito Francesco Boccia è inaspettata

Una notizia davvero pazzesca su Nunzia De Girolamo e il marito Francesco Boccia. Tutti vedranno qualcosa di inatteso piazzandosi davanti al piccolo schermo. Non dovremo aspettare nemmeno così tanto tempo, dato che l’evento avrà luogo nei prossimi giorni. E si potrebbero preannunciare anche degli ascolti televisivi molto interessanti, visto che il pubblico seguirà certamente con interesse questo avvenimento che sa di storico.

Secondo Il Fatto Quotidiano, Nunzia De Girolamo farà un’intervista al coniuge nella sua trasmissione Avanti popolo. Questa la news: “Ospite di Avanti popolo, il nuovo talk condotto da Nunzia De Girolamo, in partenza martedì prossimo in prima serata su Rai3, potrebbe essere Francesco Boccia. Ex ministro, capogruppo dei dem a Palazzo Madama, esponente di primo piano del Pd di Elly Schlein, ma soprattutto consorte della stessa De Girolamo (sono sposati dal 2011 e hanno una figlia)”.

La notizia è inaspettata proprio perché è curioso che un conduttore intervisti il marito o la moglie. Poi lui è anche famoso e altra nota: lei idealmente e pubblicamente sostiene il governo di Giorgia Meloni e lui è invece dell’altra sponda politica.