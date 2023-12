A febbraio di quest’anno avevano annunciato di avere perso la coppia di bambini che lei portava in grembo. Erano state lacrime amarissime e uno scoglio duro da superare: “Purtroppo oggi (15 febbraio n.d.r.) a seguito di una visita in ospedale abbiamo scoperto che i cuori dei nostri gemellini non ci sono più. Inutile dirvi quanto dolore stiamo provando in questo momento – avevano scritto Speriamo solo di riuscire a riprenderci il più in fretta possibile per poterci prendere cura dei nostri bambini appieno, come facevamo prima. Vi abbracciamo”.

Oggi, quando il 2023 è agli sgoccioli, è arrivato il momento di sorridere: il prossimo anno la coppia salirà all’altare. L’annuncio è arrivato sui social dove lei, volto di una trasmissione simbolo di Canale 5, ha racconto la proposta romantica da parte del futuro marito da cui ha avuto due bimbi. Bimbi che hanno partecipato alla sorpresa indossando una maglietta con scritto: “Mamma vuoi sposare il nostro papà?”.





Uomini e Donne, Ester Glam e Luca Baldacci si sposano

Poi è arrivato l’anello con foto social e didascalia: “Da oggi amerò ancora di più il Natale: sì”. Un momento emozionante che ha commosso soprattutto i fan della coppia. “Augurissimi, che emozione” ha scritto un follower. E ancora: “Che splendida proposta di matrimonio, siete bellissimi davvero”. Loro sono Ester Glam, conosciuta a Uomini e Donne, e Luca Baldacci.

La storia con Luca Baldacci, chef di professione 31enne, è nata poco dopo l’avventura di Ester Glam come corteggiatrice di Paolo Crivellin a Uomini e Donne. I due si sono si sono innamorati follemente l’uno dell’altra e hanno subito messo su famiglia. Che la coppia sia unita lo si capisce dal tenore dei messaggi di lei: “Noi due siamo l’esatto opposto. Eppure, sulle cose più importanti della vita, siamo la stessa persona”.

“Sui valori della famiglia, sull’educazione che vogliamo dare ai nostri figli, sulla bontà, generosità, sacrificio, ideali, interessi, su come viviamo la vita. Su tutto questo possiamo dire che tra me e lui non c’è alcuna, nemmeno MINIMA differenza. Ed è proprio questo che ci porta ad essere una squadra, una famiglia. Tu sei la persona più importante della mia vita, ma non solo perché sei il padre MIGLIORE che potessi regalare ai miei figli”.