Natale fortunato per una cliente, che ha comprato un Gratta e Vinci e ha vinto la bellezza di 100mila euro. Non si sarebbe mai aspettata una vincita così importante, invece sborsando solamente 10 euro si è portata a casa una cifra considerevole. Festa grande anche nella ricevitoria dove è stato venduto il biglietto. Tutti felici perché a farcela è stata l’anziana.

Ha provato a invocare la dea bendata proprio prima che la ricevitoria chiudesse alla vigilia di Natale. La cliente ha chiesto un Gratta e Vinci e quando ha grattato il tagliando, si è accorta di aver vinto 100mila euro. Ha fatto ritorno nella sua abitazione e ha immediatamente avvisato tutti i suoi familiari più stretti. Avrebbe già dato la sua disponibilità a dividere il denaro con figli e nipoti.

Natale fortunato, nonnina compra Gratta e Vinci e scopre di aver vinto 100mila euro

A vincere è stata una nonnina che ha acquistato questo Gratta e Vinci, risultato essere veramente fortunatissimo, nella tabaccheria Rosato a Mesagne, in provincia di Brindisi, nelle vicinanze del parco Potì, e ha vinto 100mila euro. Ha deciso di scegliere la lotteria Super Numerissimi, dietro pagamento di 10 euro, ma mai avrebbe immaginato di conquistare così tanti soldi. Per avere certezza della sua vincita, ha chiamato la commessa che le ha confermato tutto.

La signora 80enne ha urlato di gioia, ma anche nella stessa ricevitoria è scoppiata la festa. E si è scoperto che la tabaccheria Rosato è alquanto fortunata, dato che in passato c’era già stata una vincita straordinaria. In quella circostanza una persona riuscì a vincere addirittura 2 milioni di euro. E ora ecco quest’altra cifra bomba, che fa balzarla nuovamente agli onori della cronaca italiana.

La nonnina non ha ancora fatto sapere se regalerà qualcosa anche alla ricevitoria come segno di gratitudine, ma certamente il suo Natale è stato grandioso e non poteva terminare meglio di così il suo 2023.