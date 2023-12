Vincita da record ad Aprilia dove un fortunato giocatore ha grattato un biglietto della lotteria istantanea “Miliardario” da 5 euro portando a casa 500mila euro. È stato il numero 27 ad assegnare il prezioso bottino che è andato nelle mani di un cliente che si era fermato al bar tabacchi per prendere un caffè.

Grandi festeggiamenti presso il bar tabacchi, tra lo stupore dei titolari i fratelli Nando e Pietro, e la gioia immensa del vincitore, scrive il quotidiano studio 93. Erano le 17.45 di ieri quando l’uomo, assiduo frequentatore del bar Nando, di Nando Franzese in via Carducci ad Aprilia, ha trovato la dea bendata ad attenderlo.

A raccontarlo è il Messaggero. “Non potevamo crederci – dicono le persone presenti al momento della scoperta della maxi vincita – Siamo stati felici anche perché conosciamo il vincitore, sappiamo che sta affrontando un periodo difficile: è un bel regalo di Natale”.

Una storia ancor più bella da raccontare perché, come detto, a grattare il tagliando fortunato un cittadino disoccupato che si era fermato per caso a prendere un caffè. Per lui colpo di fortuna che gli ha cambiato davvero la vita. Subito dopo ha lasciato il locale ed è tornato dai suoi familiari a cui ha potuto raccontare cosa era appena accaduto.

Un paio di mesi fa un’altra vincita, questa volta di due milioni di euro, a Prato. Una cliente ha acquistato “Il Miliardario Maxi“, una delle tante versioni del Gratta e Vinci. Il tagliando costa 20 euro e consente di intascarsi fino a cinque milioni. Il secondo premio più ricco è appunto di due milioni di euro, con una probabilità di vittoria pari a una su 9.360.000. A festeggiare era stata una ragazza di origine cinese acquistando cinque biglietti “Miliardario Maxi” appunto al bar Cinzia di via dei Ciliani.

Qualche giorno fa, sempre in Toscana, un Gratta e Vinci da 2 milioni di euro è stato vinto grazie al concorso New Bonus Tutto per Tutto” venduto nella ricevitoria di Via Arentina Nuova al costo di 10 euro. È il terzo biglietto vincente da 2 milioni venduto da ottobre a oggi.