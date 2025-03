Colpo di scena possibile al Grande Fratello. L’ultima notizia su Tommaso è di quelle da far gelare tutti gli altri concorrenti, infatti fino a poco tempo fa era impensabile una cosa del genere. Invece il gieffino sarebbe riuscito a raggiungere un risultato che sta andando oltre ogni rosea aspettativa.

Certo, occorrerà attendere ancora un po’ per capire se davvero farà il colpo più sensazionale al Grande Fratello, ma intanto Tommaso può gongolare non poco. Una variazione sensibile del percorso dell’idraulico, che non era mai stato così vicino a ottenere qualcosa di così importante.

Grande Fratello, incredibile notizia su Tommaso: cosa può succedere

Fino a non molto tempo fa, il nome di Tommaso al Grande Fratello non era quello principale. Nel senso che c’erano tanti altri coinquilini più favoriti rispetto a lui per il successo, ma ora c’è stato un cambiamento improvviso che sta facendo sognare i suoi fan ad occhi aperti.

I pronostici degli scommettitori sono cambiati: Goldbet dà al decimo posto Giglio, quotato a 71; poi abbiamo Chiara e Mariavittoria appaiate a 51, Shaila a 16, Jessica e Javier a 8.50, Lorenzo a 7, Helena a 6 e a sorpresa Tommaso al secondo posto a 5. Resta prima Zeudi, che ha una quotazione di 1,85 e resta la super favorita. Ma Franchi sta rientrando in lizza per una possibile e clamorosa vittoria.

Anche per Sisal Tommaso è al momento in seconda posizione con quotazione 5. Prima Zeudi a 1,60 e poi Helena, Javier e Jessica.