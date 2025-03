Durante la puntata di ieri, 13 marzo, del Grande Fratello è stata sancita l’eliminazione di Stefania Orlando: un addio a tratti inaspettato che apre le porte ad un altro ben più fragoroso. È notizia di poco fa, infatti, che è un’altra amata protagonista avrebbe la valigia in mano, non per sua volontà. La puntata di ieri, ad ogni modo, ha lasciato strascichi pesanti e appesantito l’aria quando mancano meno di 20 giorni alla fine del programma.

Particolarmente intenso è stato il confronto tra Beatrice e Stefania.La prima ha detto: “Ha avuto un atteggiamento un po’ cattivo, lei è entrata dopo tre mesi che i ragazzi erano già lì e sai che tipo di situazione ci può essere, sei entrata a gamba tesa, hai dato dei giudizi trancianti sui sentimenti, su cui bisogna andare cauti, vista l’età e il fatto che tu sia una professionista le tue parole contano ancora di più”.





Grande Fratello, Chiara e Javier a rischio eliminazione

E ancora: “Non ti sei resa conto che le tue critiche sono state distruttive, avrei voluto che le critiche costruttive, però, ci fossero state anche nei confronti delle persone che ti sono vicine come Helena. Mi aspettavo che tu le dicessi qualcosa dopo le immagini del ristorante e invece non hai detto nulla”. Stefania non ha risparmiato la risposta.

“Tu ce l’hai con me da prima che io entrassi nel Grande Fratello, ma io dissi che tu avevi giocato sul vittimismo, non che tu non sia stata vittima nel tuo Grande Fratello, lo sei stata, hai anche detto che sono stata carina con te perché dovevo entrare, come sempre te la sei cantata e suonata da sola”. Stefania, ad ogni modo, ha lasciato il programma.

E secondo le anticipazioni uno tra Chiara e Javier. Il pubblico da casa, per la diretta di lunedì sera, dovrà decidere chi salvare tra: Helena, Javier, Shaila, Chiara e Mariavittoria. Il sondaggio web tra i fan del reality show vede in netto vantaggio Helena Prestes con il 43% delle preferenze. Poi Shaila, con il 17,70%, Mariavittoria 14,50%, Javier 13% e Chiara Cainelli che ottiene l’11% dei consensi. A portare a picco Javier potrebbe essere proprio il rapporto con Helena.