Beatrice Luzzi non le manda a dire ed in tv, davanti ai microfoni di Pomeriggio 5, ha mandato un messaggio forte e chiaro su Javier. Prima però si è tolta qualche sassolino dalle scarpe pizzicando Anna Pettinelli che l’aveva criticata sul fatto di non essere super partes. Beatrice, nel suo stile schietto e sincero, ha detto: “Io trovo che sia un ossimoro dire che l’opinionista debba essere super partes…L’opinionista deve avere una sua visione, altrimenti che sta a fare lì? Non è un giudice super partes…”.

Poi ha attaccato Javier, il comportamento tenuto dopo l’aereo dei giorni scorsi ha fatto parecchio arrabbiare Beatrice: “C’è da dire che lui in questo caso è stato molto scorretto. Poteva ringraziare per l’aereo quando c’era Helena e poteva farlo in maniera molto meno romantica. Capisco la sfiducia da parte di lei”.





Grande Fratello, Beatrice Luzzi contro Javier Martinez

Del loro legame ha detto: “C’è un sentimento forte tra loro, ma credo ci sia più amicizia che amore. Un amore spinto dalle circostanze…”. Praticamente sarebbe un giocatore. Se fosse vero Beatrice avrebbe smascherato il suo gioco. Al Grande Fratello, la tensione tra Javier e Lorenzo Spolverato sembra non voler accennare a diminuire, con continui scontri che ovviamente alimentano le dinamiche della casa.

Il rapporto tra i due, iniziato in maniera relativamente pacifica, si è trasformato in una delle dinamiche più turbolente di questa edizione, con accuse, incomprensioni e momenti di grande tensione, soprattutto a causa del modello milanese, noto per il suo carattere fumantino e spesso aggressivo.

Le litigi tra Javier e Lorenzo sono diventati una costante nelle ultime settimane, con i due che sembrano non riuscire a trovare un terreno comune e in queste ore, un video di un confronto avvenuto tra i due in giardino, è diventato virale e ha attirato l’attenzione del pubblico, in particolare dei fan di Javier e della fidanzata Helena.