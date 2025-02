Grande Fratello, la ‘spifferata’ su Lorenzo Spolverato. Amato e odiato, il modello milanese è sempre al centro dell’attenzione sia fuori che dentro la Casa. Recentemente ha messo in guardia Zeudi Di Palma perché Helena e Javier l’avrebbero illusa con il loro comportamento.

Adesso, tuttavia, proprio sul conto di Lorenzo arrivano alcune rivelazioni che faranno sicuramente discutere. A rendere tutto pubblico ci ha pensato Biagio D’Anelli, ex concorrente del GF nonché esperto di gossip e tv. A lui è arrivata la voce di un parente di Lorenzo. E non sono cose positive per l’inquilino.

Voci bomba su Lorenzo: “Non è vero niente…”

Biagio D’Anelli ha riportato che un parente di Lorenzo Spolverato gli avrebbe rivelato qualcosa sul suo conto e il suo stile di vita: “Un parente mi ha detto che non vuole lavorare, ma solo oziare“. A questo punto l’esperto di gossip si è chiesto perché Lorenzo avrebbe raccontato di aver avuto un’infanzia difficile, quando la verità sarebbe un’altra?

Già in passato Biagio D’Anelli si sarebbe soffermato sul racconto del passato di Lorenzo, a suo dire inventato: “Mi piace rompere le uova nel paniere, per non dire altro. Un parente vicino a Lorenzo Spolverato mi ha scritto una mail dettagliata, dichiarando e confermando quanto avevo detto in tempi non sospetti”. L’esperto ha affermato che sul conto del modello le segnalazioni sarebbero numerose.

“Perché parlare di un passato inventato? – chiede D’Anelli – Perché parlare di difficoltà economiche? Un suo parente, con chat e audio, mi ha detto che ci sono appartamenti in Emilia Romagna, un lavoro fiorente e poca voglia di lavorare, ma solamente oziare”. Subito su queste rivelazioni sono piovuti i commenti: “Se fosse vero, Signorini e gli autori hanno inventato una storia su Lorenzo per giustificare e impietosire il pubblico riguardo ai suoi modi aggressivi” e “Quando Lorenzo parlava, qualcosa non quadrava, ma sarebbe assurdo inventare una cosa del genere”.

