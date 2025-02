“Lorenzo non può vincere”. Grande Fratello, Iago è sicuro e lo racconta a Stefania Orlando. La sua tesi non è poi così lontano dalla realtà, anche alla luce di questi ultimi giorni e del suo rapporto con Shaila. Ma facciamo un passo indietro perché il percorso di Iago Garcia e Lorenzo Spolverato all’interno del GF 2025 è stato caratterizzato da tensioni e conflitti che hanno segnato profondamente la loro esperienza nel reality. Fin dalle prime settimane di convivenza nella Casa, tra i due concorrenti sono emerse divergenze che hanno portato a scontri accesi e a un rapporto sempre più teso.

Iago Garcia, attore spagnolo noto al pubblico italiano per le sue interpretazioni in diverse fiction televisive, ha manifestato sin dall’inizio dubbi sulla sincerità e sulle intenzioni di Lorenzo Spolverato. In particolare, Garcia ha sempre criticato l’atteggiamento di Lorenzo, definendolo “aggressivo” e insinuando che il suo comportamento fosse finalizzato esclusivamente a ottenere visibilità. In una conversazione con altri coinquilini, Iago ha affermato: “Secondo me gli cadrà la maschera, puoi ingannare altri non me”.





“Lorenzo non può vincere”. Grande Fratello, Iago è sicuro

In effetti come abbiamo visto nelle ultime ore, la cosa in effetti potrebbe essere già capitata. Le tensioni tra i due sono culminate in scontri verbali particolarmente accesi. In una discussione, Lorenzo ha rivolto parole molto dure a Iago, definendolo un “uomo piccolo e senza valori morali”. Queste affermazioni hanno ulteriormente inasprito il loro rapporto, portando a una spaccatura sempre più evidente all’interno della Casa.

Un episodio particolarmente controverso ha visto Lorenzo Spolverato accusato di aver fatto il saluto romano rivolto a Iago Garcia. Questo gesto ha scatenato l’indignazione di molti spettatori, che hanno richiesto la squalifica immediata di Lorenzo dal programma.

Iago 🔥🔥🔥fino ad ora ha sempre avuto ragione KING

Lorenzo non vincerà!



Stefania ha ragione, pensa solo alla gara e lui non si racconta.

— Rossana (@Roberta65184716) February 9, 2025

Poi, proprio poche ore fa, Iago ha confessato a Stefania: “Lorenzo non pensa ai rapporti, per questo non vincerà”. Per Garcia chiunque vincerà il programma sarà una persona meritevole, gentile, qualcuno che si è interessato agli altri, oltre che a sé. La Orlando risponde: “Non è importante vincere, è importante cosa hai lasciato di te, il pensiero, che cosa hai fatto”.

