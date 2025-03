Tensione alle stelle al Grande Fratello nella puntata del 10 marzo. Helena non si è contenuta e ha deciso di attaccare duramente Beatrice Luzzi, nonostante Javier avesse tentato più volte di fermare la fidanzata. Ma la brasiliana si è infastidita con Martinez e ha ribadito il suo concetto. Ha chiaramente detto che voleva essere ascoltata dalla regia per far conoscere loro la verità.

Helena si è arrabbiata notevolmente al Grande Fratello, alla luce dell’atteggiamento assunto da Beatrice Luzzi. La sudamericana è rimasta incredula di fronte ad alcune dichiarazioni dell’opinionista, la quale era stata interpellata per un commento su Shaila e Stefania Orlando.

Grande Fratello, Helena contro Beatrice Luzzi: “Stima zero per lei”

Helena è partita a raffica contro Beatrice Luzzi durante una delle pubblicità del Grande Fratello. Davanti a Javier ha detto: “Che esempio dà Beatrice? Ma che esempio è? Certo, ora seduta lì, non mi sorprende più che sostiene Lorenzo e Shaila. Devo stare zitta? No, voglio che mi ascoltano gli autori, mi fa piacere che questa cosa esca, lasciami stare. Voglio farmi sentire e non dirmi che non devo dirlo. Io ho stima zero per Beatrice, non è nulla di quello che pensavo”.

La Prestes non è stata affatto contenuta da Javier, infatti lei ha proseguito l’invettiva contro l’ex concorrente del GF: “Assurdo, Beatrice non è carina per nulla, poi ce l’ha con te Stefy. Non vede il canale 55, forse non segue il programma. Come può fare dei commenti del genere? Mi dispiace tanto, ma non la stimo più”.

Vedremo se nella prossima puntata di giovedì 13 marzo ci sarà una risposta di Beatrice a queste affermazioni di Helena.