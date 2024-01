La furia, poi il crollo: Perla Vatiero aveva detto che non ci avrebbe nemmeno pianto e invece, sarà che nella Casa del Grande Fratello le emozioni sono amplificate, si è abbandonata al pianto in camera da letto. Ma bisogna fare un doveroso passo indietro. Tutto è partito da uno scontro notturno con Stefano Miele che, il giorno successivo, ha raccontato la sua versione dei fatti agli altri. Versione che però Perla ha negato.

A detta del concorrente, la ex Temptation Island lo avrebbe aggredito perché furiosa con chi stava russando cioè Monia La Ferrera. E avrebbe anche usato parole pesanti contro la coinquilina. Perla ha negato con Greta e con la stessa Monia, con cui ha chiarito poi in camera da letto. La ex fidanzata di Mirko si è detta ferita dalle parole di Stefano Miele, soprattutto sentirsi dare dell’aggressiva.

GF, Perla crolla in lacrime

“È una cosa su cui ho lavorato e ci sto lavorando, ma non riuscirei mai a esserlo, nemmeno se volessi”, le parole di Perla che è poi scoppiata in lacrime abbracciata da Monia. Secondo quest’ultima Stefano ha un modo di fare che non le piace e anche Paolo e Letizia la pensano così: “Lui prima dice una cosa e poi la ritira”.

“Lui dice cose su di noi e poi chiede scusa prima della puntata pensando di ripulirsi le mani, ma non funziona così”, il parere di Letizia. Stefano avrebbe a loro avviso un comportamento ambiguo e scostante. Ma nonostante questi discorsi Perla continua a essere amareggiata e non vuole più parlare di questa questione, l’unica cosa che aggiunge è di non voler sentire accuse infondate”.

Anche meno, anche meno a me non frega un cazzo di stefano ma sto discorso del cazzo anche no dato che le ha dato prina dj entrare della prostituta rifatta #grandefratello pic.twitter.com/bF8fM8M9e6 — Khaleesi 🐉🔥 (@haleydumphy1) January 22, 2024

“Ha peggiorato il tutto quando per avere ragione mi ha detto che il problema reale è che non avevo chiesto per favore!”, ha concluso Perla lasciando gli amici senza parole. Più tardi Perla e Stefano hanno avuto un confronto dove hanno però continuato a ribadire i rispettivi concetti senza arrivare a un punto di incontro.