Grande Fratello 2023, l’errore grammaticale di Perla Vatiero lo sentono tutti. Telecamere puntate sui concorrenti h24, microfoni accesi pronti a fare sentire al pubblico anche il cenno di uno sbadiglio: occhi e orecchie sempre vigili degli autori per regole del programma che parlano molto chiaro. Inevitabile dunque per il pubblico a casa riuscire a cogliere ogni dettaglio. E questa volta i riflettori restano accesi su Perla.

L’errore di Perla Vatiero si è sentito, la notizia corre veloce tra i fan. Una clip che in poco tempo non poteva che raggiungere i più, sollevando commenti anche ironici oltre che pungenti. Insomma, al pubblico italiano affezionatissimo al programma non sfugge veramente nulla.

Leggi anche: “Ascoltami bene”. Grande Fratello, tra Perla e Greta pace già finita: volano parole grosse





L’errore di Perla Vatiero si è sentito, la notizia corre veloce tra i fan

Sembra proprio che Perla abbia commesso un errore grammaticale ‘imperdonabile’. Come il pubblico ha avuto modo di apprendere, Perla si sarebbe schierata a favore di Greta Rossetti nel corso del confronto avvenuto con Stefano Miele. Peccato solo però che la gieffina sembra aver sbagliato un congiuntivo.

“Come se lei, quello che stesse dicendo, fosse falso”, riporta la clip corretta appositamente dal Grande Fratello. Ma ai fan la verità non può certo nascondersi. E infatti a nessuno sfugge che Perla abbia detto “era falso”, cadendo appunto in errore. Commenti dunque a cascata di vario genere.

Nella notte le parole di Stefano portano ad un confronto con Greta 💥 #GrandeFratello pic.twitter.com/nOoh2Fs50h — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 21, 2024

Da chi ha sottolineato l’errore scherzandoci su, a chi sicuramente si è lasciato andare a considerazioni più pungenti. Resta il fatto che un errore di questo tipo potrebbe capitare a tutti. Certo se riferito ai microfoni di un programma diventa certamente più eivdente. Perla perdonata, in fondo era sicuramente molto presa dall’argomento.