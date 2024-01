Grande Fratello 2023, piovono critiche su Greta Rossetti. L’attuale edizione del reality show di Alfonso Signorini ha visto la partecipazione di tre concorrenti legati, chi nel passato chi nel presente, da un sentimento. Stiamo parlando proprio di Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti che hanno dunque vissuto maggiormente alcune tensioni e alcuni attriti inevitabili quando una relazione d’amore giunge al capolinea. Ma di recente, le acque si sono ulteriormente mosse.

Piovono critiche sulla testa di Greta Rossetti davanti alle telecamere del Grande Fratello. È sempre molto difficile gestire le emozioni a proposito di ex e infatti nel corso del reality Mirko, Perla e Greta non hanno di certo vissuto, chi per un verso e chi per un altro, momenti del tutto facili.

E avendo molto tempo a disposizione all’interno della casa per dialogare e riflettere, Perla Vatiero sembra aver desiderato un confronto con Greta su alcuni aspetti che tirano nuovamente in ballo le vicende accadute all’epoca della partecipazione a Temptation Island. Come sono andate le cose, ormai lo sappiamo, ma quel che non sappiamo ancora è cosa pensa Perla oggi. La gieffina ha deciso di parlare in sincerità alla Rossetti, spiegando tutto per filo e per segno.

“Tu devi formare il tuo carattere e la tua personalità. L’esperienza di Temptation Island ha messo una ciliegina su un tuo essere passato. Non è una cosa positiva quello che hai fatto, parliamoci chiaro”, sono state le parole di Perla Vatiero durante il confronto avuto con Greta. Ovviamente, com’è naturale che sia, i fan del programma hanno preso una posizione, dando alcuni ragione a Perla, mentre altri no.

Perla che per l'ennesima volta non perde occasione di far sentire una merda greta più di quanto già ci si sente dicendo "non è stato bello quello che hai fatto a ti" lei che ha sputtanato il fidanzato e si è strusciata addosso al tentatore#GrandeFratellopic.twitter.com/CPfWz3xCGF — Fabiola🍓 (@Fabiola63445821) January 21, 2024

Ma per restare in tema di dichiarazioni, Perla Vatiero non ha certo dimenticato una ricorrenza importante, quella del compleanno di Mirko. E per quest’occasione, come non dedicare all’ex fidanzato un pensiero? “Ti auguro che tu stia passando il tuo compleanno nel migliore dei modi, con le persone che ti amano. Mi preoccupa il fatto che tu non sia sereno. Spero che prima possibile te li possa fare da vicino perché nonostante tutto sai che per te io ci sono sempre. Sei una delle persone più importanti della mia vita”.