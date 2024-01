Grande Fratello, un concorrente sarebbe pronto a lasciare la casa. La conferma arriva da un video che ha preso a circolare nelle ultime ore. La notte appena trascorsa, quella tra il 20 e il 21 gennaio, è stata particolarmente intensa e ricca di colpi di scena. C’era stata la confessione di Garibaldi su Anita: “È indiscutibile. Se ci penso non ho parole per descrivere questa cosa. Vado anche in paranoia quando non la vedo. Per me questo è amore, amore fraterno. Io fuori da qua se dovessi fidanzarmi dedicherei più tempo a lei”, aveva detto a Rosy Chin.

E il nuovo scontro tra Perla e Greta con la prima che aveva usato toni netti. “Tu devi formare il tuo carattere e la tua personalità. L’esperienza di Temptation Island ha messo una ciliegina su un tuo essere passato. Non è una cosa positiva quello che hai fatto, parliamoci chiaro”, aveva detto. Poi è arrivata la sorpresa più clamorosa.





Grande Fratello, Marco Maddaloni pronto a lasciare la casa?

Sembra che Marco Maddaloni sia prossimo all’addio. Parlando con Paolo Masella ha lasciato capire come potrebbe presto chiudersi la sua esperienza nella Casa. Maddaloni ha annunciato che il prossimo 31 gennaio scadrà il suo contratto e che dunque potrebbe fare ritorno a casa. “Questi altri 10 giorni qua dentro me li faccio così, il 31 scade il contratto”, ha detto il judoka scatenando la reazione del pubblico.

A proposito di Marco, nelle ore scorse è arrivata quella che sembra una rottura definitiva con Rosy Chin. Lo ha confessato a Fiordaliso dicendo di essere stanco di essere vittima degli scherzi di Rosy e di Monia. “Rosy mi doveva proteggere (dagli scherzi di Monia ndr)” afferma deluso. Aggiungendo: “Non lo doveva fare”. L’episodio ha, però, spinto Marco a fare delle valutazioni.

Probabilmente, inizierà a frequentare altre persone e muterà il suo atteggiamento pacifico. Se Marco deciderà davvero di lasciare il gioco lo sapremo nei prossimi giorni, certo è che per il gioco sarebbe un perdita importante.