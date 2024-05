Matilde Brandi, “il giorno del giudizio” è arrivato sull’Isola dei Famosi. E proprio mentre l’altro gruppo festeggia il poter finalmente dormire su soffici cuscini. Ma andiamo con ordine. Come abbiamo raccontato nelle scorse ore, la showgirl ha infranto il regolamento. Gli account ufficiali del reality show che, ricordiamo, torna in onda domenica 19 maggio, hanno semplicemente scritto: “Matilde ha oltrepassato il limite consentito… Riceverà una punizione dallo Spirito dell’Isola?“.

E la risposa è sì. Come è noto, i due gruppi devono rimanere separati sull’Isola, tranne quando è consentito interagire. Ci sono dei confini da rispettare e a quanto pare la ricerca spasmodica di cibo l’ha fatto dimenticare a Matilde Brandi. Che ha fatto così arrabbiare lo Spirito dell’Isola, quindi è scattato l’ennesimo provvedimento disciplinare ai danni dei naufraghi.

Matilde Brandi, la punizione all’Isola dei Famosi

È arrivato un nuovo messaggio sulla playa in cui lo Spirito dell’Isola dei Famosi ha fatto sapere di essere molto arrabbiato con Matilde Brandi anche perché è la leader della settimana e da lei non ci si aspetta un comportamento del genere. Ma non è finita, perché Matilde Brandi non è la sola destinataria del provvedimento: la produzione è intervenuta su tutto il gruppo, quindi Samuel, Edoardo, Artur e Khady.

“Ragazzi questo comunicato è contro di me. Dice che ho infranto il regolamento del programma – ha esordito la showgirl leggendo il biglietto – Lo spirito dell’isola è davvero arrabbiato. Le regole sono state infrante ancora una volta. Matilde infatti ha oltrepassato i limiti della Playa per andare a pescare”.

E ancora: “Proprio lei che questa settimana è leader e dovrebbe dare il buon esempio. Per i suoi comportamenti scorretti verrà punito tutto il vostro gruppo. Abbiamo deciso quindi che per le prossime 48 ore non potranno tornare a pescare”. Incassato il colpo, Matilde Brandi si è scusata con tutti, lamentandosi anche che non ci sia alcun filo giallo a delimitare lo spazio da non superare (ma come si vede dal video c’è eccome). “Io poi non ero nemmeno a pescare, ma a prendere delle cose. Ragazzi mi dispiace tanto, non so cos’altro dirvi”.