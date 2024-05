All‘Isola dei Famosi tensione alle stelle col pubblico inferocito con la produzione. Una sorta di segnalazione è stata fatta da un utente, che si è soffermato su un episodio particolare. Come saprete sicuramente, le squadre sono state divise in due gruppi da un po’ di tempo a questa parte e nello specifico un team non starebbe ricevendo un trattamento considerato equo.

Questi sono alcuni dei pareri del pubblico dell’Isola dei Famosi, ma certamente la situazione è da tenere d’occhio. C’è chi si sta arrabbiando per un fatto che non sta convincendo il pubblico. Andiamo a vedere insieme cosa è stato detto e per quale ragione le polemiche non sono destinate a finire a breve.

Isola dei Famosi, polemica sulla produzione

All’Isola dei Famosi la produzione è finita nel mirino. La squadra blu e la squadra rossa si battagliano da tempo. Nella prima ci sono Edoardo, Aras, Khady e Valentina, mentre la seconda Matilde, Edoardo Franco e Artur. Ed è giunto questo commento di un utente sul social network X che apre la strada a momenti tesi.

Questo il commento contro la produzione: “La produzione continua a fare figli e figliastri, continua spudoratamente ad avvantaggiare la squadra blu. Non gli è bastato punire Artur per una cosa che non ha fatto di proposito. Mi auguro che il pubblico li mandi a casa a uno a uno, anche perché sono noiosissimi”.

Staremo a vedere se da parte della produzione dell’Isola arriverà qualche comunicato o se invece si preferirà non alimentare ulteriori polemiche.