Riecco Mirko al Grande Fratello. A 2 mesi dalla sua eliminazione choc al televoto, con le ex fidanzate Perla e Greta rimaste in gioco, il protagonista assoluto dell’ultima edizione di Temptation Island è tornato nella casa. Questa volta per restare qualche giorno però. Dopo le mille incursioni e i mille faccia a faccia più con Perla che con Greta, nella puntata di San Valentino ha sorpreso la ex storica nel tugurio.

Una sorpresa enorme per Perla, che appena ha visto l’ex è corsa ad abbracciarlo. E si sono scambiati diversi baci, anche se sulla guancia. Erano entrambi erano molto emozionati, si è visto chiaramente, così come si è capito il grande feeling che c’è ancora tra di loro. Avranno modo di chiarirsi forse una volta per tutte e magari tornare insieme, per la gioia dei fan dei Perletti. Ma finita la diretta è successo subito qualcosa che ha lasciato di sasso Perla.

Mirko torna al GF ma per Perla è subito choc

Tutti i concorrenti felici del ritorno di Mirko, peccato che nella notte, staccato il collegamento con Alfonso Signorini, lui abbia bacchettato subito tutti. O quasi. Dopo la puntata, come riporta il sito Biccy, ha fatto un discorso a Perla, Rosy Chin, Marco Maddaloni e Massimiliano Varrese e ha consigliato loro di essere meno duri con Beatrice.

“Comunque volevo dirti una cosa – ha detto a Perla – Si dice instaurare e non restaurare, si restaura la Basilica di San Pietro, si instaura un rapporto. Perlì e poi un’altra cosa, ma hai preso una laurea in psicologia? Dici agli altri di farsi delle analisi e dei percorsi. Pensa a te stessa. No, non devi fare così. E a voi ragazzi… lo dico da persona che vi vuole bene e che vi conosce, dobbiamo parlare, domani parleremo meglio. Siete stanchi? Ok, ma non si fa così. Dite che le cose si fanno in due? No, voi siete in venti! Più leggerezza e serenità. Io non ho vissuto la casa com’è adesso? No ragazzi non è questo il punto“.

Mirko: "Togliti un po' di responsabilità"

Bea: "Aiutami a trovare la chiave"

Mirko: "Sti giorni sto qua anche per questo"



IO DEBOLE PER QUESTI DUE ❤️‍🩹

#grandefratello pic.twitter.com/CsLRXCi65Q — Gfvipera (@Gfviperella) February 15, 2024

Mirko “capisco che siete stanchi… ma non così”



Marco “l’amore si fa in due”



Mirko “il problema è che non siete in 2, MA SIETE IN 20”



MIRKO CHE DICE CHE STANNO PASSANDO PER BRANCO e Marco risponde che da oggi in poi vivrà solo con i suoi amici in casa#GrandeFratello pic.twitter.com/MhBfVuFn5w — Cri (@Cristia44732265) February 15, 2024

Non solo. Subito dopo Mirko ha lasciato il gruppo e si è diretto verso Beatrice e l’ha abbracciata, lasciando Rosy e Perla a bocca aperta.“Sono felice di essere qui con te, sono una persona che sa scindere tante cose, la stima che ho per te la sai.Togliti un po’ di responsabilità, te le devi togliere. Qual è la chiave? In questi giorni sto qui anche per questo e ti aiuterò“. Inutile dire che questa scena ha fatto impazzire gli utenti dei social come si vede dai post qui sopra.