Grande Fratello, nuovo scontro poco fa all’interno della casa tra i concorrenti del reality. E subito tante reazioni sul web, fandom scatenati. Coinvolte in questo scambio di frasi sono tre donne: Letizia, Anita e Beatrice. Neanche la festa dell’8 marzo ha portato un po’ di serenità.

Non c’è pace dentro il loft di Cinecittà. Anche se in settimana a volte le giornate passano in maniera tranquilla, basta una scintilla all’improvviso per scatenare una discussione. Altre volte invece tutta la tensione accumulata, esplode nel corso delle puntate serali condotte da Alfonso Signorini. L’ultima scena si è verificata in bagno.

Leggi anche: “O così o è finita”. Grande Fratello, Beatrice lancia l’ultimatum a Varrese: l’attore risponde con i fatti





“Non sai cosa mi ha detto Bea…”. Grande Fratello, Letizia confessa tutto ad Anita

Si parla tanto della nuova coppia del Grande Fratello composta da Anita e Alessio. La nascita di questo amore, come sanno i seguaci del reality, non ha convinto molto per tempistiche Beatrice, la nemica di Anita, che ha insinuato il sospetto che si possa trattare di una strategia della concorrente bionda per fare dinamica e conquistarsi la finale.

Beatrice confessò questo sospetto già nel corso dell’ultima puntata del serale a Letizia. La fotografa però non ha conservato la confessione di Beatrice molto a lungo, come dimostra il video.

Letizia poco fa in bagno ha fatto la spia ad Anita rivelando alla ragazza di Formello ciò che pensa Bea sulla sua relazione. Letizia ha poi aggiunto all’amica che lei l’ha difesa da queste accuse. Anita ha risposto di non essere sorpresa da queste dichiarazioni della sua nemica. E ha spiegato che non era suo interesse interrompere la sua relazione con il suo fidanzato fuori dalla casa. “Che senso avrebbe mandare a put** una relazione di 10 anni dopo 6 mesi di GF. Se si ragionasse un pochino, passo per tante cose ma non per forza belle. Io pensavo di uscire ieri, infatti ne ho dette due”.

Ecco letizia avanti a bea fa quella che ci tiene poi va da Anita e le sparla alle spalle lei e la solita falsa spero Bea abbia sentito #grandefratello pic.twitter.com/fRgFxFJZaR — Mony Orchidea (@MonyOrchidea) March 8, 2024

Sempre Anita riferendosi a Bea, ha detto: “Lei non vedeva l’ora si presentasse qui, andando anche contro sé stesso e poi lo lascia per un altro. Non mi sarei comportata così, ferendo Edoardo”.

Colpo di scena. Mentre le due parlava in bagno è arrivata Beatrice. Letizia e Anita all’inizio non si sono accorte della presenza dell’attrice, per cui hanno continuato a parlare della cosa. Poi all’improvviso si sono ammutolite e piano piano si sono allontanate. In vista della puntata serale tra i commentatori sul web c’è già chi sta preparando i pop corn.