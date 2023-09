Attesa per la nuova stagione di Tale e quale show, il talent condotto da Carlo Conti debutterà il 22 settembre su Rai 1 con un cast stellare. Nel dettaglio i dieci vip in gara sono: Pamela Prati (ex Grande Fratello Vip), Maria Teresa Ruta (ex Grande Fratello Vip) Alex Belli (ex Grande Fratello Vip, ex Isola dei Famosi ), Ginevra Lamborghini (ex Grande Fratello), Jasmine Rotolo (cantante), Cristina Scuccia (ex L’Isola dei Famosi). E ancora Ilaria Mongiovì (cantante), Lorenzo Licitra (vincitrice di X Factor nel 2017), Scialpi (cantante).

Chi non ci sarà, però, è Cristina Scuccia, la cui partecipazione è saltata all’ultimo per alcune divergenze artistiche con la produzione. “Ancora qualche giorno e poi arriverà il 22 di settembre e su Rai Uno ci sarà Tale e Quale Show. Ho saputo che l’ex Suor Cristina non sarà nel cast di questa edizione. Questo mi addolora, ha scritto ieri Cristiano Malgioglio nel post pubblicato du Instagram.

Tale e Quale Show, perché Cristina Scuccia non ci sarà

Secondo DiPiùTv, la cantante avrebbe rifiutato di prendere parte al talent di Carlo Conti per una serie di divergenze con i responsabili della produzione, in particolare sull’imitazione di personaggi. La notizia è stata commentata da Cristiano Malgioglio: “Leggo inoltre che non desiderava cantare e imitare personaggi pop internazionali molto ma molto particolari e canzoni molto ambigui. Ma come mai, se a The Voice aveva interpretato Like a Virgin di Madonna quando indossava i panni da suora?”.

In effetti Cristina Scuccia, all’epoca suor Cristina, aveva partecipato e vinto The Voice of Italy interpretando personaggi molto trasgressivi come Madonna e la celebre Like a virgin. Dopo mesi silenzio la versione è stata finalmente confermata da Carlo Conti. “Sì, avevamo scelto Cristina, però durante le trattative lei ha posto una serie di condizioni, di paletti’, che non abbiamo potuto accettare: chiedeva di avere il controllo sulla scelta dei cantanti da imitare, sui costumi di scena e così via”, ha detto il conduttore a DiPiù.

E ancora: “Noi abbiamo rifiutato, anche perché se avessimo concesso a lei questi ‘favoritismi’ avremmo dovuto concederli, per correttezza, anche a tutti gli altri protagonisti. E così lei ha deciso di non partecipare più al nostro programma e noi abbiamo accettato, con molta serenità, la sua scelta. Anche perché a Tale quale show, pure quest’anno, ci saranno tante altre stelle pronte a brillare”.