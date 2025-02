Il Grande Fratello è sempre in divenire, infatti ogni giorno emergono retroscena e notizie interessanti sui vari protagonisti a circa un mese dalla fine del reality show. Adesso si sta parlando insistentemente di Helena e Javier e sono state fatte accuse durissime nei confronti della produzione, che starebbe mettendo in campo qualche atto che sta allarmando i fan della coppia.

Dopo aver appreso le ultime indiscrezioni sul Grande Fratello e su Helena e Javier, c’è chi tra i telespettatori ha deciso di prendere posizione e attaccare il programma di Canale 5. Andiamo a vedere insieme per quale ragione i fan dei due gieffini si stanno innervosendo non poco.

Grande Fratello, rumor su Helena e Javier: cosa starebbe facendo la produzione

Innanzitutto era arrivata un’anticipazione della pagina X Agent Beast sul Grande Fratello, infatti aveva scritto: “Crisi Javier-Helena, la produzione sta decidendo“. E gli utenti hanno compreso cosa starebbero studiando gli autori. Pure Zeudi è stato messa in mezzo alla questione e certamente nella prossima puntata in diretta capiremo molto di più.

Una telespettatrice del GF, con un post su X, ha commentato così la situazione: “Grande Fratello, abbiamo capito tutto! State cercando di creare una dinamica per allontanare Helena e Javier, spinti dal fandom di Zeudi, Zelena, che ormai ha perso ogni senso della realtà. Non vi azzardate! Lasciate in pace Helena e Javier e smettetela di manipolare il gioco“.

Nessuna risposta sta arrivando ancora dalla produzione del GF, ma con i comportamenti concreti delle prossime ore scopriremo maggiormente cosa accadrà a Helena e Javier.