Entrato nella Casa del Grande Fratello con l’intento di replicare il triangolo amoroso di Perla Vatiero e Mirko Brunetti con l’ex fidanzata Federica Petagna e il tentatore di Temptation Island Stefano Tediosi, Alfonso D’Apice ha iniziato una relazione con un’altra concorrente del reality show, Chiara Cainelli, ex flirt di Javier Martinez. Nella puntata di lunedì 17 febbraio, durante il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, il gieffino è stato eliminato dal pubblico, non prima di aver scatenato tensioni tra Mariavittoria e Tommaso con una rivelazione sorprendente, ovvero quella secondo cui la dottoressa avrebbe voluto chiudere con il toscano per intraprendere una relazione con lui.

Eliminato tramite televoto, Alfonso D’Apice è tornato sui social subito dopo la conclusione del suo percorso al Grande Fratello. Il concorrente partenopeo è stato il meno votato, costringendolo ad abbandonare la Casa e la sua eliminazione ha sorpreso i compagni di avventura, in particolare Chiara Cainelli, con cui Alfonso stava vivendo una storia. Appena uscito dal Grande Fratello, Alfonso è stato intervistato dai microfoni del programma: “Va bene, è andata benissimo così. Mi dispiace che non ho potuto portare il nome di Napoli più avanti. È stata una bellissima esperienza. Un bacio”.

>>“Mi ha tradito”. E finisce qui: terremoto al Grande Fratello, Lorenzo non torna indietro con lei









Grande Fratello, Zeudi mente a Chiara: “Nessun bacio con Alfonso”

In queste ore un video di Chiara e Zeudi, di cui si parla proprio di Alfonso, è stato pubblicato su X e sta facendo discutere il pubblico del reality show. Nel video pubblicato su X, Zeudi ha detto a Chiara che con Alfonso non c’è stato alcun bacio. Ma la Miss Italia ha detto una bugia, perché come fatto notare dall’attento pubblico, esistono prove video chiare che testimoniano il bacio tra i due concorrenti.

Il bacio tra Zeudi e Alfonso, attuale fidanzato di Chiara, è scattato il 26 dicembre, e i video sono stati ampiamente condivisi sui social e ripresi dai giornali, mostrando i due abbracciati a letto. Le parole di Zeudi hanno suscitato forti polemiche e critiche feroci da parte del pubblico che, sconvolto, l’ha accusata di aver raccontato una bugia a quella che dovrebbe essere una delle sua amiche nella casa.

QUI ZEUDI NEGA DI AVER BACIATO ALFONSO,RIFIUTANDOLO DUE VOLTE, MA VEDETE LA FALSITÀ IN QUESTA RAGAZZA E SU SVEGLIATEVI #GrandeFratello pic.twitter.com/L70lbiisGm — 𝓝𝓪𝓽𝓪𝓼𝓬𝓲𝓪 𝓢𝓢𝓛𝓪𝔃𝓲𝓸🦅📢69% (@NatasciaE30) February 19, 2025

“Ormai non ci sono più parole per questa qui… la cosa grave è che ha le zelena che le giustificano tutto . Sono assurde”, “Mi sa che ha problemi seri, bugiarda patologica. Non capisco perché in puntata non fanno mai vedere le sue bugie”, si legge tra i commenti del video pubblicato su X. “Questa ragazzina mente spudoratamente sapendo di mentire perché sa, e questo confermato da lei stessa, che il Grande Fratello non fa mai vedere le sue clip con i vari discorsi fatti a ognuno degli inquilini.. fateci caso Signorini le chiede ma non viene mai fatto vedere niente”, si legge ancora su X tra i commenti lasciati dagli indignati spettatori del GF.