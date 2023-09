Uomini e Donne è tornato in onda. Lunedì 11 settembre la prima della nuova stagione, con nuovi e anche vecchi protagonisti. Da Perla e Mirko di Temptation Island a Pinuccia (ma solo per presentare il suo nuovo singolo) fino a Gemma Galgani e Roberta Di Padua di nuovo in studio. E ovviamente ci sono anche Tina Cipollari e Gianni Sperti, anche se con una novità. Ricordiamo che la Vamp è stata spesso tirata in ballo durante l’estate, dopo l’epurazione dal trash voluta da Pier Silvio Berlusconi nei programmi Mediaset.

La storica opinionista del dating show di Maria De Filippi si è quindi più volte ritrovata al centro delle polemiche social, al punto che si parlava di una sua possibile uscita di scena dal cast di UeD. Voci pressanti e continue a cui, a un certo punto, ha messo un freno la stessa Tina Cipollari. La collega di Gianni Sperti ha smentito sui suoi canale social quelle indiscrezioni, svelando di non aver ricevuto alcun richiamo dall’azienda.

UeD, cambiano le regole: le parole di Tina Cipollari

E infatti Tina Cipollari lunedì era al suo posto lunedì pomeriggio, al centro dello studio. Ma delle novità ci sono eccome: nel corso della prima puntata di UeD ha ammesso di non poter esporsi come vorrebbe. Ma ci sono stati anche altre frasi che hanno incuriosito il pubblico di Canale 5.

Per esempio quando l’opinionista stava parlando della sua “nemica giurata” Gemma Galgani e, commentando l’arrivo dei nuovi cavalieri arrivati in studio per conoscerla, si è ritrovata costretta a parlare col labiale: “Parlo con labiale perché non posso espormi molto”, ha precisato Tina Cipollari che ha così posto una domanda piccante al nuovo cavaliere usando solo le labbra.

Ancora, come riporta il sito Blasting News, in un secondo momento, l’opinionista ha rivolto un’altra frase sibillina alla conduttrice: “Maria, ma siamo alla prima puntata e già non posso parlare?”, ha chiesto quasi infastidita dal fatto che non le venisse data “carta bianca” come in passato. Insomma, proprio come è successo al Grande Fratello 2023, anche a Uomini e donne quest’anno c’è un freno.