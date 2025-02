Alla fine della puntata del Grande Fratello Chiara non ce l’ha fatta a trattenere le lacrime e si è sciolta davanti ad altri concorrenti. Parlando con Lorenzo, Shaila e Zeudi, la gieffina si è soffermata su quanto successo poco prima ed è stata sopraffatta improvvisamente dall’emozione. Lei sta dunque vivendo uno dei momenti più complicati da quando è nel reality show.

La prima a provare a consolarla è stata Zeudi, infatti rivolgendosi a Chiara ha affermato: “Pensa che hai trovato l’amore e tra un mese ti vivrai questo amore fuori”. Nella camera da letto del Grande Fratello le due gieffine si sono abbracciate, poi la Cainelli ha avuto una forte commozione e ha spiegato quali siano le sue sensazioni.

Grande Fratello, Chiara si commuove dopo l’eliminazione di Alfonso

La tristezza di Chiara al Grande Fratello è stata scaturita dalla sorprendente eliminazione del fidanzato Alfonso, avvenuta tramite il televoto. I concorrenti vicini a D’Apice, compresa ovviamente lei, sono rimasti increduli da questo addio, infatti non si aspettavano questa decisione del pubblico. La ragazza ha esclamato: “Sono contenta di lui, è il migliore e per questo non riesco ad accettarlo“.

Chiara ritiene infatti Alfonso una persona leale, sincera e con valori. E poi se l’è presa coi coinquilini che lo hanno attaccato: “Sono tutti dei grandissimi falsi, per tutta la falsità che ho visto oggi sento che non posso mollare“. E dunque si prospettano altri scontri nella casa più spiata d’Italia.

Il suo amore per Alfonso sembra sempre più forte e ora Chiara sarebbe pronta ad affrontare anche gli altri gieffini. Il sito del GF ha sottolineato il fatto che la grinta e l’entusiasmo della concorrente sono marcati, quindi si farà valere nella casa anche in futuro.