Nelle scorse ore Helena ha deciso di parlare apertamente di Chiara al Grande Fratello e si è lasciata scappare qualcosa di specifico. Anche tanti altri telespettatori si sono posti la stessa domanda della sudamericana, la quale ha avuto un dialogo con Mariavittoria che ha a sua volta fatto un’ipotesi.

I dubbi di Helena al Grande Fratello sono fortissimi e non sta riuscendo a capacitarsi del fatto che Chiara sia così quasi imbattibile nel reality show. La Cainelli ha praticamente sempre superato indenne il televoto, ottenendo pure dei risultati che sono da definire strabilianti.

Grande Fratello, Helena incredula per Chiara: “Ma perché supera sempre il televoto?”

Helena stava discutendo con MaVi e anche Jessica, quando improvvisamente ha voluto fare una domanda particolare su Chiara e sul suo percorso al Grande Fratello: “Io non riesco a capire perché Chiara torna sempre dal televoto, come fa?”. A quel punto Mariavittoria è intervenuta: “Sarà forte“. Ma la modella non è parsa convinta.

Helena ha proseguito con le sue domande: “Dove? Ma che vuoi dire? Ho un punto interrogativo nella testa grosso così”. E Mariavittoria ha aggiunto: “Dopo che ha passato così tanti televoti, sarà un personaggio forte. Amore, è così”. Ma sia la Prestes che Jessica hanno continuato ad essere perplesse.

Hele "Io non so come fa Chiara sempre a tornare dal televoto! Non riesco a capire proprio…"



Mavi "sarà forte.."



Hele "ma che vuoi di! E un punto Interrogativo nella mia testa!"



La Cucc ha capito tutto! e troppo avanti la tigra ❤️✨#helevier pic.twitter.com/hNhF5UTThZ — 🚬Alessio🚬 (@Alesmok3) March 23, 2025

Queste le reazioni di alcuni utenti su X: “Chissà se riderà anche quando Chiara finirà in finale al suo posto”, “Ci tocca far arrivare Chiara al 60%, poi voglio sentire che dicono”. Ma i fan di Helena hanno detto: “Ha ragione Helena, la gente vota Chiara solo per farle un dispetto”.