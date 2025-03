Dichiarazioni importanti di Javier al Grande Fratello. Infatti, il concorrente ha rivelato in anticipo chi vincerà quasi sicuramente il reality show di Canale 5. Non ci sarebbero alternative, infatti per il pallavolista originario dell’Argentina i giochi sarebbero fatti. Anche perché i sostenitori di questa inquilina sarebbero numerosi.

Dunque, Javier sa come andrà a finire il Grande Fratello salvo dietrofront o cambiamenti di scenari che per ora non si intravedono. Andiamo a vedere insieme cosa ha detto il concorrente, a poche ore dalla diretta della semifinale del 24 marzo, condotta come sempre da Signorini.

Grande Fratello, Javier non ha dubbi: “So chi vincerà il programma”

Praticamente Javier ha rotto il silenzio sul Grande Fratello e sulla possibile vincitrice, nel corso di una conversazione con Shaila e Giglio. Martinez sarebbe arrivato alla conclusione che per tutti gli altri le chance di vittoria sarebbero veramente ridotte al lumicino, dato il sostegno enorme che riceve questa coinquilina.

Javier ha infatti affermato: “Zeudi lo vince a mani basse il GF, ha pubblico pure in Qatar. Anche l’ultimo aereo che ha ricevuto, latino America, Argentina, Brasile, dal Messico in giù”. I fandom dell’ex Miss Italia sono fortissimi, dunque il supporto sarebbe clamoroso e al televoto la Di Palma potrebbe avere un plebiscito.

G:“zeudi vince il grande fratello”

j: “zeudi lo vince a mani basse pure in Qatar ha pubblico”

G: “ma cosa c'è scritto nel suo aereo?”

sh: “che significa?”

j: "latino America… Argentina Brasile, dal Messico in giù"

Vedremo se Zeudi, già sicura di essere una delle finaliste, trionferà veramente al Grande Fratello o se poi alla fine qualcun altro la spunterà a sorpresa.