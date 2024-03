Lo davano ormai per fatto, invece ecco la sorpresa sull’Isola dei Famosi 2024. Un concorrente non è più stato scelto dalla produzione e quindi non andrà in Honduras. Non lo vedremo dunque nel primo appuntamento, previsto per lunedì 8 aprile, quando comincerà la nuova edizione condotta da Vladimir Luxuria. Lei sarà affiancata dagli opinionisti Dario Maltese e Sonia Bruganelli, mentre l’inviata sarà Elenoire Casalegno.

Nei giorni scorsi è stata diramata in anteprima dal sito TvBlog la lista dei possibili naufraghi. E un concorrente, dato come sicuro nelle scorse settimane, non sarebbe più stato scelto. Una decisione inaspettata, visto che era uno dei volti più attesi di questo reality show. Il pubblico dovrà accettare la sua mancata presenza e in tanti si stanno chiedendo cosa sia accaduto.

Isola dei Famosi, concorrente non più scelto: “Chi non parte in Honduras”

All’Isola dei Famosi, prima di dirvi chi è questo concorrente non scelto, vi ricordiamo il cast completo che dovrebbe sbarcare in Honduras. TvBlog ha annunciato che dovrebbero esserci Edoardo Stoppa, Samuel Peron, Artur Dainese, Joe Bastianich, Aras Sanol, Edoardo Franco, Marina Suma, Greta Zuccarello, Matilde Brandi, Francesca Bergesio, Selen, Maité Yanes e Valentina Vezzali.

Secondo il sito Anticipazionitv, a non essere più stato contattato dall’Isola è Alan Friedman. Ma il suo nome non è più circolato, nonostante le prime indiscrezioni riguardassero proprio lui. Non sappiamo se ci sia stato qualche impedimento da parte del giornalista oppure se non si sia trovato l’accordo definitivo affinché lui potesse viaggiare in direzione Honduras.

Friedman, 67 anni, è anche conduttore e scrittore originario degli Stati Uniti. Lui è un grande esperto di economia e ha lavorato come presidente esecutivo della FBC Media di Londra, oltre che in alcune trasmissioni Rai.