Manca sempre meno all’Isola dei Famosi 2024, che inizierà il prossimo 8 aprile. Ma ecco uscire fuori già una notizia clamorosa, infatti una concorrente dovrebbe andare via dopo appena un mese. Tutto sarebbe già scritto, stando ad una segnalazione arrivata nella giornata di venerdì 29 marzo. E ora sicuramente potrebbero essere fornite da Mediaset delle spiegazioni.

Infatti, non sappiamo ancora quanto durerà esattamente l’Isola dei Famosi. Ma a quanto pare la concorrente in questione andrebbe via dopo un mese. E la ragione è stata tirata fuori da una follower dell’influencer Deianira Marzano, che ha subito condiviso la notizia con i suoi seguaci. Andiamo a vedere insieme cosa è stato riferito su questa naufraga.

Leggi anche: “Questi sarebbero famosi?”. Isola 2024, critiche a Vladimir Luxuria dopo i nomi ufficiali





Isola dei Famosi, una concorrente potrebbe andare via dopo un mese: il motivo

Secondo quanto è stato rivelato da questa utente che ha informato Deianira Marzano, una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi potrebbe infatti non rimanere a lungo. La concorrente andrebbe via dopo appena un mese, parliamo quindi di metà maggio, visto che sarà impegnata in un evento molto importante. Ma al momento non c’è assoluta certezza su questo.

Il riferimento è a Matilde Brandi, che il prossimo 13 maggio dovrebbe partecipare al matrimonio di Manila Nazzaro e Stefano Oradei in veste di damigella. Condividerà questa esperienza assieme a Milena Miconi, Angela Melillo e Veronica Maya. E infatti l’utente si è chiesta: “Al di là della cafonata delle due cerimonie e dei quattro abiti… Ma Matilde Brandi non va all’Isola? Come fa ad andare al matrimonio a maggio? Dura solo un mese l’Isola?“.

Vedremo se Matilde Brandi spiegherà ai suoi fan cosa farà in occasione delle nozze di Manila. Se dovesse restare all’Isola, dovrà rinunciare al matrimonio dell’amica? Non resta che aspettare maggiori informazioni.