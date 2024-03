L’Isola dei Famosi targata Vladimir Luxuria è pronta a partire. L’8 aprile i naufraghi sbarcheranno in Honduras. C’è grande attesa per questa nuova edizione, la prima affidata all’ex parlamentare fino allo scorso anno braccio destro di Ilary Blasi. Ilary che non è stata confermata da Mediaset, per lei si era parlato di nuovi programmi ma per ora sembra tutto fermo al palo. Se l’ex moglie di Totti per ora resta lontana dalla televisione, Vladimir Luxuria corre.

>>“L’hanno fatto davvero!”. Ricordate le gemelle siamesi? La notizia arrivata dalle sorelle in festa. “E ora come fate…”

Nelle ore scorse è stato ufficializzato una parte del cast, mancherebbero solo due unità, ma il pubblico del programma non sembra gradire fino in fondo. “Ah, ma questi sarebbero famosi? Stiamo freschi: ogni anno peggio”. “Boh se lo guarderà, personaggi vecchi: è più famoso il mio fruttivendolo”. In realtà i nomi di risonanza non mancano, ma una parte dei telespettatori (quella che non è mai contenta) si sarebbero aspetta di più.





Isola dei Famosi 2024, ufficiali i nomi di 14 concorrenti

In attesa di vederli alla prova ecco i nomi ufficiali. Si parte con Maitè Yanes e la pornodiva Selen, all’anagrafe Luce Caponegro. Nel casto anche Miss Italia 2023, Francesca Bergesio, Marina Suma e Greta Zuccarello. Una sorpresa arriva da Ballando con le stelle: Vladimir Luxuria ha il sì del ballerino e coreografo Samuel Peron. Insieme a lui anche Joe Bastianich, reduce dalla vittoria della scorsa edizione di Pechino Express.

Quindi la campionessa di fioretto e medaglio d’oro olimpica Valentina Vezzali e la showgirl Matilde Brandi. Ancora Edoardo Franco, vincitore di Masterchef Italia 2022, il modello Artur Dainese e l’inviato di Striscia la Notizia, Edoardo Stoppa. Infine l’attore Aras Senol. Chi è? Il Çetin di Terra Amara, la serie turca che sta spopolando anche qui da noi.

I nomi, insomma, non sembrano mancare affatto. In attesa degli ultimi nomi ufficiali tutti gli occhi sono su Vladimir Luxuria: riuscirà a rilanciare un format che negli ultimi anni ha accusato il colpo dell’età? La sensazione è che Vladimir potrà portare una ventata di entusiasmo.