Emozione pure al Grande Fratello. Natale indimenticabile per Letizia, che ha ricevuto un regalo strepitoso dal coinquilino Paolo. Quando lei si è accorta di ciò che aveva tra le mani, è rimasta incredibilmente sorpresa e la sua felicità è stata immediata. La gentilezza del compagno di avventura, col quale ha instaurato un bellissimo rapporto, ha raggiunto i massimi livelli.

Lei ovviamente non ha potuto fare altro che abbracciarlo con tutto l’entusiasmo possibile. Anche gli altri concorrenti del Grande Fratello sono apparsi felici di quanto ricevuto da Letizia, un regalo pensato da Paolo per renderla sorridente. E l’obiettivo è stato ampiamente ottenuto, basta vedere infatti le immagini gioiose che hanno fatto il giro del web.

Grande Fratello, Letizia riceve un regalo speciale da Paolo

In occasione delle festività natalizie, nella casa del Grande Fratello Letizia è rimasta stupefatta davanti al regalo di Paolo. Quando la gieffina ha capito di cosa si trattasse, ha affermato con gli occhi commossi: “Sei speciale”. E Masella ha aggiunto: “Io sto bene se tu stai bene“. Ed ecco poi arrivare baci e abbracci che hanno reso la loro giornata di Natale straordinaria.

Entrando nei particolari del dono avuto, la fotografa Letizia ha avuto un portagioie con la forma di un girasole, realizzato dallo stesso Paolo in pasta di sale. Lui era convinto che le sarebbe piaciuto e alla fine la reazione spontanea di Letizia ha confermato le sue sensazioni. L’amicizia tra i due concorrenti è davvero bellissima, anche se c’è chi spera che possa nascere anche qualcosa in più.

Regalo di Paolo a Letizia 🌻❤️

Letizia: “Sei Speciale”

“Ma dove ti ho trovato? Tu sei una manna dal cielo per me”😭❤️

LUI ANCHE IL GIORNO DI NATALE HA VOLUTO ESSERCI #paoleti #grandefratello pic.twitter.com/i6YPHwIbRp — silvia_castiglia (@silvia_casti21) December 26, 2023

Letizia, oltre ad aver detto che Paolo sia una persona speciale, ha anche esclamato: “Ma dove ti ho trovato? Tu sei una manna dal cielo per me“. Effettivamente il macellaio le ha sempre dimostrato affetto non solo a parole, ma anche con fatti concreti come questo.