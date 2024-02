Grande Fratello, Giuseppe e Massimiliano ai ferri corti. Dentro la casa tensione alle stelle in vista della puntata di stasera 28 febbraio. Tanta curiosità da parte del pubblico per conoscere il nome del nuovo eliminato. Il responso arriverà dopo la chiusura del televoto da parte di Alfonso Signorini. Sulla graticola ci sono sette inquilini: Massimiliano Varrese, Simona Tagli, Federico Massaro, Grecia Colmenares, Alessio Falsone, Paolo Masella, Marco Maddaloni.

Proprio Varrese ha mostrato in questi giorni molto malessere per il fatto di essere finito in nomination. Un dispiacere che non ha nascosto ai suoi compagni di viaggio. Non si aspettava infatti di ricevere tanti voti contro da parte dei suoi amici. Ne ha fatto una questione di principio. Per lui non è giusto che i concorrenti “anziani” debbano essere scarificati per mandare avanti fino alla fine i giovani.

Grande Fratello, Massimiliano e Giuseppe ai ferri corti. Lite sulle nomination

Max si è sentito tradito dai suoi amici. Finora infatti l’attore originario di Grosseto non era finito mai in nomination e anche quando sembrava che potesse essere a rischio a salvarlo è stato l’intervento di Cesara Buonamici, nelle vesti di opinionista, che gli ha regalato l’immunità. Adesso invece le cose sono andate diversamente.

A farsi promotore della linea a favore dei giovani sono stati, come noto, Maddaloni e Fiordaliso: “”Dentro la casa ci siamo detti più di una volte che i giovani non vanno toccati”. Varrese sostiene l’esatto contrario. Secondo lui gli inquilini più grandi hanno tutto il diritto di concorrere per la vittoria finale. Anche perché rispetto a quelli più giovani, fuori dalla porta rossa gli “over” hanno una serie di responsabilità in più che i giovani non hanno: la famiglia, i figli. Il suo lavoro inoltre non garantisce entrate finanziarie certe e costanti nel tempo. Bisogna barcamenarsi, sapersi gestire.

Massimiliano "Dove sta scritto che devo accettare la nomination"



Giuseppe mentre gli ride un faccia "La devi accettare perché per sei mesi sei sempre stato il preferito della casa"🎻🎻



IL CAPO DEI MILLE PARLANDO LA LINGUA DELLA VERITÀ 🔥✈️ #GrandeFratello pic.twitter.com/hhxZiHBHkl — ❤️Erika✨ FINO A QUI SINCERAMENTE STO IN APNEA🫧💐 (@BiasiErika) February 28, 2024

Poco fa si è accesa una pesante discussione in cucina tra Massimiliano e Giuseppe. La discussione si è accesa proprio sull’eliminazione di stasera. “Dove sta scritto che devo accettare la nomination” , ha detto Varrese verso il collaboratore scolastico. Che poi ha risposto così: “La devi accettare perché per sei mesi sei sempre stato il preferito della casa”. E infine ancora Varrese rivolto verso Giuseppe: “Ricordati che devi morire”.

È probabile che l’argomento sarà uno dei temi della puntata. Poi si scoprirà quale sarà il nome dell’eliminato. Il pubblico premierà Varrese o si schiererà dalla parte dei Giovani. Non resta che attendere e lo sapremo.