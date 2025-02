Grande Fratello, cosa succede tra le ex Non è la Rai? Negli ultimi giorni Ilaria Galassi ha fatto parlare parecchio di sé. Come molti ricorderanno la showgirl aveva avuto una bruttissima lite, sfociata anche in uno scontro fisico, con Helena Prestes. Una volta uscita l’ex gieffina ha rincarato la dose mettendo un like ad un’utente che aveva scritto: “Però una sberla la meritava” riferendosi appunto alla modella brasiliana.

Il gesto social ha scatentato la reazione di tantissimi telespettatori che hanno accusato Ilaria Galassi: “Sei uscita dalla casa e adesso vuoi farti notare quando sei stata praticamente un fantasma?!” e “Ah poi un’altra cosa una signora della tua età con dei figli a casa dovrebbe proprio vergognarsi di aver fatto bullismo e poi dato dei calci ad una ragazza. Penso che hai fatto un gran figura di merd4“. Ora pare che l’ex Non è la Rai ci sia ricascata.

Ilaria Galassi dura su alcuni ex coinquilini e la reazione di Pamela Petrarolo

In queste ore Ilaria Galassi è stata invitata da alcuni fan Zelena e Shailenzo a partecipare ad una discussione su una X room. Ebbene la showgirl ha attaccato frontalmente alcuni concorrenti del GF, in particolare Helena Prestes, Jessica Morlacchi e Tommaso Franchi. Sulla modella ha sparato: “Rientrerei solo per dare tre o quattro vaffan***o; defic**nte brasiliana è una donna vissuta che prende per il c**o tutti“.

Parole durissime che sono diventate subito virali in rete e hanno raggiunto pure Pamela Petrarolo alla quale hanno chiesto di dissociarsi dalle parole dell’amica. Una follower, in particolare, le ha scritto su Instagram: “Mi auguro tu ti dissoci dalla tua amica, che pessima figura che sta facendo”. Un po’ a sorpresa l’ex Non è la Rai ha risposto in modo secco: “Io mi dissocio!“.

🔴 Dopo i commenti al vetriolo di Ilaria contro Helena di poche ore fa, Pamela Petrarolo prende le distanze dall'amica: "Mi dissocio"#GrandeFratello pic.twitter.com/6Im6t39zYQ — GF NEWS (@GF_news_) February 27, 2025

Dunque anche Pamela Petrarolo non è d’accordo con le parole di Ilaria Galassi. Con questo ennesimo attacco la showgirl ha dimostrato di serbare rancore per dinamiche avvenute all’interno della Casa, a differenza di altri concorrenti che hanno superato le divergenze. Ad esempio Iago Garcia e Alfonso D’Apice, che avevano discusso nel reality, appena usciti si sono incontrati e hanno chiarito.

