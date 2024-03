Non era mai successo una cosa del genere nella storia del Grande Fratello, ma dopo l’abbandono di Maddaloni il programma ha toccato questo record. Il concorrente è rientrato momentaneamente nella casa nella serata del 4 marzo per comunicare agli altri inquilini la volontà di ritirarsi ufficialmente dal gioco, dopo il gravissimo lutto che lo ha colpito.

Nei giorni scorsi aveva lasciato il Grande Fratello per la morte di suo suocero. L’abbandono di Maddaloni è diventato inevitabile, anche perché lui ha voglia di stare vicino a sua moglie in questo difficilissimo momento per la sua famiglia. Tra l’altro, il suocero era considerato da lui un secondo padre, infatti aveva sempre avuto un rapporto veramente importante.

Record per il Grande Fratello: è successo dopo l’abbandono di Maddaloni

Dunque, il Grande Fratello ha raggiunto un record non positivo, in seguito all’abbandono di Marco Maddaloni. A parlarne è stato il sito Novella 2000, infatti analizzando le vecchie edizioni, quindi anche il GF Vip, non era mai capitata una cosa simile. E sono stati fatti i nomi anche di ex gieffini che hanno reso possibile tutto questo. Andiamo a vedere insieme cosa è successo.

Come riferito da Novella 2000, il Grande Fratello di quest’anno ha registrato il maggior numero di ritiri di sempre. Infatti, oltre a Maddaloni, hanno abbandonato anzitempo la trasmissione Heidi Baci, Giampiero Mughini, Ciro Petrone, Alex Schwazer e Fiordaliso. E chissà se ci sarà pure qualcun altro a mollare, dato che prima della puntata anche Greta aveva manifestato insofferenza.

Infatti, Greta sente la mancanza della sua libertà, anche poter uscire liberamente con l’auto o andare fuori a pranzo o cena. Ma per il momento la sua permanenza non sembrerebbe davvero a rischio.