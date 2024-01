Al Grande Fratello, sia dentro che fuori la casa, si continua a parlare con insistenza di Mirko e Perla nonostante non stiano più insieme. Eppure in molti sono convinti che, quando lei terminerà l’esperienza nel reality show, potrebbe rincontrarsi e fidanzarsi nuovamente col giovane. Ora è arrivata una dichiarazione molto importante da parte di un personaggio noto.

Questa persona ha infatti detto la sua sulle dinamiche del Grande Fratello e in particolare su Mirko e Perla. Ci sono varie idee su questa ex coppia, infatti alcuni ipotizzano che l’amore non sia mai finito tra i due ex Temptation Island, mentre altri sono certi che si siano lasciati definitivamente. E vediamo ora cosa è stato scoperto sui Perletti, dopo le ultime vicende.

Grande Fratello, la scoperta su Mirko e Perla: “Cosa dicono in codice”

A soffermarsi sul Grande Fratello e su Mirko e Perla è un’ex concorrente dell’Isola dei Famosi, che in un video pubblicato su Instagram ha esclamato: “Carissimi fan di Perla e Mirko, questo grande desiderio affinché questi due ragazzi possano ritornare insieme non sarà così. Mi dispiace dirlo, ma non fatevi prendere in giro, loro già prima di entrare nella casa del Grande Fratello avevano già parlato, avevano già in qualche modo impastato”.

A rompere il silenzio è stata Viviana Bazzani, la quale è convinta che non ci siano più sentimenti tra di loro e che non torneranno insieme: “Perla non ama più Mirko e per notizia lui sta chattando con una bellissima ragazza influencer. Detto questo, quando si incontrano nella casa, questo teatrino tra l’altro è davvero ridicolo, non ci sono gli occhi luminosi. Ci sono dei messaggi in codice del tipo ‘fuori c’è il mondo, ci seguono, portiamo avanti questa storia’.

Infine, la Bazzani ha fatto un parallelo con altri ex gieffini e ha ribadito che non ci sarà un ritorno di fiamma tra i Perletti: “Sono quella persona che l’anno scorso diceva che la Fiordelisi insieme ad Edoardo dopo qualche mese la storia sarebbe finita e così è successo. Le coppie scoppiano, rassegnatevi perché l’amore tra Perla e Mirko non ci sarà più, è scritto e loro lo sanno”.