“Quello fuori ti mette le corna“. Grande Fratello, Fiordaliso choc alla concorrente: lei di ghiaccio. Attimi di grande tensione dopo quella che doveva essere una battuta ai danni di una concorrente. In tanti, in questi ultimi giorni si sono resi conto che la donna in questione ultimamente è molto più sola e triste. Ma cosa è successo? Nonostante gli altri concorrenti possano avere un’idea di ciò che sta accadendo, il pubblico a casa è all’oscuro di molte conversazioni che avvengono quando la trasmissione non è in diretta.

Di conseguenza, sono emerse diverse teorie online. Tutto è iniziato con un commento apparentemente scherzoso di Fiordaliso a Rosy. Per rassicurarla e incoraggiarla a continuare l’avventura, Fiordaliso ha ricordato a Rosy che fuori dalla casa ci sono i suoi figli e molti problemi ad attenderla. Poi ha rivelato che il marito di Rosy la tradisce.





“Hai le corna!”. Grande Fratello, a Rosy Chin glielo dicono così

Nonostante potesse sembrare uno scherzo, l’espressione di Rosy non sembrava quella di una persona che stava scherzando o che apprezzava l’ironia di Fiordaliso. Il comportamento di Rosy è cambiato negli ultimi giorni. Interagisce meno con gli altri concorrenti, sembra meno a suo agio con loro e si è allontanata da Marco Maddaloni, con il quale sembrava avere un buon rapporto. Alcuni spettatori ritengono che Rosy possa aver scoperto qualcosa di molto pesante dal mondo esterno.

Fiordaliso a Rosy: -“ Ti ricordi quanti problemi hai fuori? Te lo ricordi che sei venuta qua perché a casa hai tuo marito che ti fa le corna?”



LA ZIA FIORDALISO È UNA PAZZA COL BOTTO, DA NOTARE LO ZOOM SU ROSY#grandefratello #gf pic.twitter.com/CMexGcghLE — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) January 30, 2024

Non sappiamo cosa stia succedendo a Rosy, ma è chiaro che c’è qualcosa di personale che non vuole condividere con il pubblico. Il problema è che in un contesto come quello del Grande Fratello, ciò che non viene detto viene interpretato e a volte le teorie e le supposizioni possono essere peggiori della dura realtà. Ma non è finita, perché Rosy di recente ha preparato una lasagna che avrebbe potuto mettere a rischio la salute dei suoi coinquilini.

Questo incidente ha causato preoccupazione tra i telespettatori e potrebbe aver contribuito al suo cambiamento di comportamento. Poco dopo Rosy ha avuto un crollo emotivo, durante il quale Fiordaliso ha cercato di confortarla. Poi quella battuta sulle corna. E adesso?

