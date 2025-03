A poco più di una settimana dalla finale del Grande Fratello le amicizie, gli amori e le alleanze cambiano alla velocità della luce. Nel giro di poche ore abbiamo assistito alle crisi nere di Shaila e Lorenzo e di Helena e Javier e poi i loro ritorni di fiamma con la passione alle stelle. Ma abbiamo anche visto spezzarsi certi equilibri che sembravano solidissimi, come l’amicizia tra Chiara e Zeudi. E Shaila.

Dopo aver escluso Lorenzo da una semplice partita a biliardino, il gruppetto sembra infatti essersi rotto. In particolare, Chiara è rimasta delusa da Zeudi a seguito del litigio con Giglio: per la prima volta non le ha dato ragione e le ha detto pure di aver esagerato. Quindi l’ex Miss Italia si è offesa perché si è sentita “tradita” da lei.

GF, Chiara amareggiata e in lacrime: “Non lo merito”

Ma essendo anche amica di Lorenzo, Chiara si è trovata in difficoltà, avrebbe voluto un atteggiamento più maturo da parte sua. Ha quindi cercato di chiarirsi con l’amica, che di tutta risposta l’ha attaccata, rispondendole male e non volendo sentire ragioni. A quel punto l’ex UeD è crollata in lacrime mentre si sfogava con Lorenzo.

“Io sono una persona che ascolta tanto. Io sono una brava amica, quella è la cosa che non mi recrimino mai. E a volte non sono stata apprezzata per questo, anche nel mio passato. Forse sono la prima a far capire agli altri che il mio supporto è scontato, quindi faccio un mea culpa. Una mia amica può contare su di me su qualsiasi cosa, però non mi è capitato di avere più amiche che litighino. E a volte mi usano come valvola di sfogo”, ha detto al modello ribadendo che per lei “non è giusto”.

Lorenzo ha cercato di rincuorarla, come mostra il video pubblicato sul sito ufficiale del Grande Fratello: “Tu sei preziosa come amica. Tu hai un dono che è l’ascolto, è una cosa che mi rende fiero dell’amicizia che si sta creando”. Riusciranno le due ex amiche a trovate un punto d’incontro e tornare unite? Di certo c’è che se il rapporto tra Zeudi e Chiara è incrinato, quello di Chiara con Lorenzo si sta consolidando sempre di più.