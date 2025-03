Mariavittoria Minghetti sta attraversando un momento di grande difficoltà al Grande Fratello. Pochi giorni dopo l’eliminazione del suo fidanzato, Tommaso Franchi, al televoto di lunedì scorso. Inizialmente il concorrente era al televoto contro Chiara, Mariavittoria, Javier, Shaila e Helena. Queste ultime sono state le prime a salvarsi, mentre per quanto riguarda gli altri, Alfonso Signorini ha chiesto al finalista Lorenzo Spolverato di iniziare una catena di salvataggi. Alla fine, al televoto flash sono andati Chiara, Mariavittoria e Tommaso.

L’idraulico toscano è ha perso al televoto contro Chiara e la fidanzata Mariavittoria e ha dovuto lasciare la Casa. Chiara, forte del seguito delle Zelena e degli Shailenzo è arrivata al 46,54%, Mariavittoria ha avuto il 28,23% delle preferenze del pubblico, mentre Tommaso è arrivato al 25,23%. Il concorrente è quindi tornato a casa e in queste ore ha anche deciso di compiere un clamoroso gesto contro il reality show.

Grande Fratello, Mariavittoria piange per Tommaso

Sui social, infatti, Tommaso Franchi ha cancellato tutti i post in cui era stato taggato dall’account ufficiale del Grande Fratello e infatti sulla sua pagina non c’è nessun riferimento alla sua partecipazione al programma condotto da Alfonso Signorini. La cosa non è passata inosservata e ovviamente in molti si stanno chiedendo il motivo della sua decisione. E mentre Tommaso è tornato alla vita di tutti i giorni, la fidanzata Mariavittoria Minghetti si trova in casa e non rischia di uscire perché al televoto si trovano Helena, Giglio e Chiara.

In queste ore la giovane è stata vista piangere da sola sulle scale del giardino. In quel momento, era evidente quanto sentisse la mancanza di Tommaso, con cui ha condiviso gran parte della sua esperienza all’interno della Casa. Mariavittoria, che in questi mesi ha sempre potuto contare sul supporto e la spalla del suo compagno, si trova ora ad affrontare il reality da sola e nonostante la vicinanza e l’affetto degli amici più cari come Helena, Jessica e Javier, è evidente che la mancanza di Tommaso sia un peso difficile da sopportare.

Insomma, è chiaro che il vuoto lasciato dall’uscita del fidanzato sia difficile da colmare. Mariavittoria si è seduta in giardino e, in solitudine, è scoppiata a piangere. Sui social la vicinanza dei suoi fan e quelli del fidanzato, i Tommavi, che in questi mesi si sono spesi per sostenere la coppia.