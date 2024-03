Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda ieri 18 marzo ci sono state ben due eliminazioni. La prima a dover abbandonare definitivamente la Casa è stata Anita Olivieri. La concorrente è arrivata al televoto contro Greta, Sergio e Simona e ha perso nell’ultimo scontro diretto con Sergio. “Il mio percorso è stato pieno, penso di aver dato tutto”, ha esordito Anita Olivieri appena uscita dalla casa, dove ha lasciato il fidanzato Alessio Falsone.

Poi, abbracciata a un grande peluche ha detto: “Non so, non mi viene mente altro che avrei potuto fare. Nient’altro, veramente. Quindi penso di aver dato tutta me stessa e di essere arrivata molto più lontana di dove mi sarei mai potuta immaginare. Sono felice, sono andata oltre i miei limiti e oltre tutto. Per me questa è stata la mia più grande vittoria. Sono tanto tanto felice”, ha detto Anita, che si trovava nel loft di Cinecittà dall’11 settembre.

Grande Fratello, Anita possibile concorrente dell’Isola dei Famosi 2024

Uscita dalla casa del Grande Fratello, stando alle ultime voci Anita potrebbe sbarcare in Honduras per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, quest’anno condotta da Vladimir Luxuria. Come riporta il sito Anticipazioni tv, per l’ex concorrente del reality show di Alfonso Signorini sarebbe già pronto un contratto da firmare.

L’Isola dei Famosi 2024 prenderà il via ad aprile, ma sempre secondo quanto riporta Anticipazioni tv Anita dovrebbe sbarcare in Honduras solo durante la seconda parte del reality, in modo tale da poter “sbollire la lunga esperienza nella casa del Grande Fratello”. La notizia è rimbalzata anche sul social X, dove alcuni utenti hanno commentato ironicamente quella che potrebbe essere la seconda esperienza tv della Olivieri.

Sto leggendo da per tutto che forse la rivedremo 😂😂😂

Ma speriamo che si riposa rimane in casuccia

Vabbè amici se veramente 😨 entra nel cast la manderemo subito a casa questa volta mi raccomando attiviamo subito #fuorianita #FuoriRatta #grandefratelllo pic.twitter.com/NVnq66hlS8 — ARMATA ROSSA🛑⚠️ (@nello_graz33911) March 19, 2024

“Sto leggendo da per tutto che forse la rivedremo. Ma speriamo che si riposa rimane in casuccia – si legge – Vabbè amici se veramente entra nel cast la manderemo subito a casa questa volta mi raccomando attiviamo subito”. “Se é vero era ovvio che l’hanno spintonata fino alla fine proteggendola”, le parole di un altro utente, non proprio felice di rivedere Anita in televisione. “Ma quale Isola, questa torna subito nel nulla da cui proviene. Personaggio più odiato d’Italia”, scrive infatti un altro commentando la notizia, che comunque non è stata ancora confermata dall’account ufficiale del reality dei naufraghi.