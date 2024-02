Grandissima commozione al Grande Fratello, infatti i concorrenti sono finiti tra le lacrime improvvisamente dopo aver ricevuto la brutta notizia. Non è stato facile accettare una decisione simile, che inevitabilmente ha distrutto la serenità di molti. E il pianto è stata una conseguenza naturale per i gieffini, i quali dovranno adesso reagire per superare questo momento.

Come si è potuto evincere dalle immagini diffuse anche dalla pagina ufficiale del Grande Fratello, alcuni concorrenti hanno cominciato ad essere molto tristi per una notizia che li ha stravolti. Difficile riuscire a contenere le fortissime emozioni, infatti alcuni protagonisti del reality show di Canale 5 sono apparsi distrutti emotivamente. Andiamo a vedere cosa è accaduto.

Leggi anche: “Non dovevo farlo”. Vittorio, il crollo e le lacrime nella notte: cambia tutto al Grande Fratello





Grande Fratello, concorrenti in lacrime: cosa è successo

La prima al Grande Fratello tra i concorrenti in lacrime è stata Anita, che ha affermato davanti a Rosy Chin: “Sono veramente arrabbiatissima, è vero, le avremmo fatto cambiare idea. Sai perché non ce l’ha detto? Perché non ha avuto il coraggio“. Stefano è scoppiato successivamente a piangere e ha abbracciato la Olivieri, dicendole: “Piango perché mi ha riempito il cuore d’amore“.

Il dolore dei gieffini è stato causato dall’addio di Fiordaliso, che ha lasciato la casa durante la diretta. E gli altri sono scioccati da questo abbandono inaspettato. Anita ha voluto ricordare un altro episodio con la cantante: “Ci ha dato quel bacio a letto, sembrava un bacio d’addio”. E Rosy Chin ha aggiunto: “No, era un arrivederci”. E la Olivieri: “Non è giusto”.

Non sarà facile per loro andare avanti senza la preziosa presenza di Fiordaliso, che era riuscita ad instaurare dei legami importanti con molti concorrenti del Grande Fratello. Ma l’ormai ex gieffina aveva voglia di ritornare a casa dalla sua famiglia.