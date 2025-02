Chiara e Alfonso, la questione si fa delicata. Vi abbiamo raccontato come nella Casa del Grande Fratello nelle ultime ore la tensione tra i due sia costantemente salita. Incomprensioni, poi chiarimenti, ancora contrasti. Basta un nonnulla per far partire se non una lite, comunque parole forti. E si arriva a Chiara che, confidandosi con Zeudi, fa una confessione che racconta molto del suo stato d’animo.

“Se nelle prossime ore non ce l’ho intorno anche meglio, così posso andarci giù cattiva in puntata“. Sembra, insomma, che Chiara non sia disposta a lasciar correre. E dire che sembrava una discussione insignificante. Ma, evidentemente, c’è qualcosa che cova e che forse proprio in puntata, stasera lunedì 10 febbraio, emergerà in tutta sua virulenza. Recentemente i due sono tornati a parlare. Tutto risolto? Giudicate voi…

Chiara e Alfonso, un confronto necessario: cosa si sono detti

Alfonso si è lamentato con Chiara perché si sarebbe avvicinata troppo ad alcuni concorrenti che potrebbero condizionarla. Lei nega questa visione e ribadisce con fermezza la sua indipendenza. Inoltre sottolinea che le sue amicizie non la portano a pensare una cosa piutto che un’altra. Si tratta solo di legami che sceglie di coltivare. In particolare Chiara rifiuta di essere considerata “il braccio destro di Lorenzo“.

Chiara ribadisce che se è vicina a certe persone è perché c’è affinità con loro. Poi rivela di temere che lui l’abbia idealizzata e che adesso rimanga deluso perché lei non è come lui pensava che fosse. Alfonso, dal canto suo, ammette di essere rimasto male per critiche che lei ha fatto nei suoi confronti, proprio come altri avevano già fatto. Poi iniziano a parlare della discussione del giorno prima, quando lui l’aveva accusata di essere ‘moscia’.

Inizialmente Alfonso minimizza e dice che stava scherzando. Chiara, invece, puntualizza che comprende le sue insicurezze, ma al tempo stesso non vuole che lui abbia atteggiamenti immaturi. Lei esige più trasparenza, un confronto più aperto e soprattutto basta parlare di sciocchezze. Alla fine sbotta: “La litigata infantile di 12 anni? No, dipende da quello che vuoi tu”. Insomma Chiara sembra essere stanca di certi atteggiamenti: le passerà o sarà crisi vera?

