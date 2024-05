Aras Senol, nato il 4 luglio 1993 a Istanbul, è un attore turco che ha conquistato il pubblico italiano grazie al suo ruolo di Çetin Ciğerci nella popolare soap opera “Terra Amara”. Appassionato di nuoto fin da ragazzino, dopo aver completato gli studi presso l’Università di Yeditepe, laureandosi in Belle Arti, ha iniziato a concentrarsi sul mondo dello spettacolo e oggi è uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2024.

Aras è fidanzato con Eylül Şahin da diverso tempo. È una cantante, suona la chitarra e pubblica video musicali sul suo canale YouTube. La coppia ha recentemente festeggiato il loro anniversario, con Aras Senol che ha condiviso dolci messaggi d’amore sui social media e ha smentito di avere una relazione con Selin Genç, la Gulten di “Terra amara”.





Isola dei Famosi, Aras Senol fa una confessione ad Artur

“Sono innamorato e molto felice, con lei sto benissimo, lei è così intelligente, simpatica e molto bella. Lei è una musicista, viene dal mondo della musica. Oltre ad essere la mia fidanzata è anche la mia migliore amica. Di lei mi ha colpito il fatto che ha un cuore d’oro, viene da una famiglia bellissima, poi di lei fisicamente mi piace tutto. Per me è la donna più bella del mondo, ma poi è una donna davvero dolce”, ha spiegato Aras in una intervista rilasciata a Verissimo.

“Eravamo amici all’inizio, poi io mi sono dichiarato e lei mi ha chiesto ‘ma sei sicuro che provi qualcosa per me? Perché anche io credo di provare qualcosa’.Ci conoscevamo da quattro anni prima di metterci insieme, lei è la sorella di una mia carissima amica. Durante l’estate poi abbiamo iniziato a vederci più spesso, stavamo bene insieme, ridevamo sempre e poi ho capito di essere innamorato”, aveva spiegato ancora. In queste ore, all’Isola dei Famosi, Aras si è aperto con Artur e si è lasciato andare a una confessione.

“Intanto, Alvina, Khady e Greta decidono di godersi il tramonto in riva al mare, tra chiacchiere e relax – si legge sul sito de L’Isola dei Famosi – Aras in vena molto nostalgica ne approfitta per confidarsi con Artur e confida al suo compagno di sentire tanto la mancanza della sua famiglia e della sua fidanzata che non vede ormai da più di un mese“. Chissà se Aras sarà il prossimo naufrago ad abbandonare l’Isola dei Famosi per tornare dalla sua famiglia o riuscirà a resistere? Al momento tutto tace, ma c’è già qualcuno che si dice molto preoccupato per un ipotetico, ed ennesimo, abbandono.