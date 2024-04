Isola dei Famosi 2024, non solo naufraghi famosi ma anche nip. E pure un colpo di scena. Subito dopo aver presentato il gruppetto dei quattro (semi)sconosciuti, ossia Alvina Verecondi, Pietro Fanelli, Peppe Di Napoli e Khady Gueye, Vladimir Luxuria ha dato una brutta notizia al pubblico di Canale 5. Ha infatti spiegato che una delle concorrenti nip si è ritirata per dei problemi di salute. Dunque non è mai sbarcata in Honduras insieme agli altri?

Allora, c’è una comunicazione da darvi – ha detto dal centro dello studio la nuova regina dell’Isola dei Famosi, come abbiamo raccontato qui– Oltre a questi quattro naufraghi che avete visto ce ne sarebbe dovuta essere un’altra, Tonia Romano, ex soldato e Miss Mamma Campania. La concorrente, però, non entrerà in gioco nella puntata di questa sera, in onda lunedì 8 aprile, per motivi di salute”

Tonia Romano Isola dei Famosi, la scoperta dopo la puntata

“La salutiamo e le auguriamo di rimettersi presto”, ha aggiunto Vladimir Luxuria in diretta. Ma dopo la puntata in questione, andata in onda lunedì 8 aprile 2024, il sito Fanpage fa sapere che Tonia Romano in realtà si trova già in Honduras, ma che i parenti dall’Italia non riuscirebbero a mettersi in contatto con lei.

All’Isola dei Famosi si è parlato di problemi di salute, dunque viene da pensare che Tonia Romano sia impegnata con dei controlli medici e che per questo motivo le persone a lei vicine non siano ancora riusciti ancora a sentirla. Chi è Tonia Romano: ha 37 anni, è nata ad Avellino e ha avuto un’infanzia difficile a causa della violenze del padre nei confronti della madre.

⚠️Tra i “nip” dell’Isola ci saranno anche la contessa Alvina Verecondi Scortecci, l’ex pompiera Tonia Romano e il pescivendolo (e star di TikTok) Peppe Di Napoli!🚁@TV_Italiana #Isola pic.twitter.com/O37UqNETcw — adoroivipponi✏️ (@adoroivipponi) April 7, 2024

Nel 2005 partecipa a Uomini e Donne, programma che poi abbandona perché l’anno successivo vince il concorso dell’esercito italiano, diventando Caporal Maggiore. Nell’esercito conosce il suo ex marito, con il quale diventa mamma di due figli, Maria e Andrea. Dopo il congedo dall’esercito, entra nei vigili del fuoco. Ora si aspettano news ufficiali in merito alla sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2024.