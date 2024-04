Grave lutto per Nino Frassica, l’annuncio nelle ore scorse. Sospesi tutti gli impegni. Si legge in una nota: “lo spettacolo di Nino Frassica &Los Plaggers Band previsto per sabato prossimo, 27 aprile, all’Auditorium di Isernia, è stato rinviato. Lo comunicano gli organizzatori. Già fissata la nuova data: Nino Frassica si esibirà a Isernia il 12 ottobre prossimo, sempre sul palco dell’Auditorium Unità d’Italia. I biglietti già acquistati resteranno validi per la nuova data mentre chi volesse chiedere il rimborso potrà farlo attraverso Ciaotickets entro il prossimo 31 maggio”.

Dall’attore non è arrivato per ora alcun commento. Ha preferito il silenzio. A differenza del nipote, che ha deciso di affidare un messaggio ai social. Che scrive: “Matteo, conosciuto come Uccio, ha un legame da sempre con Cola – scrive il figlio per ricordare l’amore del papà per il mare – Come Cola, appena ha guardato oltre le mura di casa, ha incontrato il blu del mare. Un blu di vento e di sole, che sa di sapienza antica, di avventura e di sale”.





Nino Frassica, morto il fratello maggiore: Matteo, aveva 78 anni

“E ha trovato naturale abbandonarsi al mare e alle sue storie che profumano di leggende, di viaggi dentro l’anima, di silenzi di respiro e urla di tempesta, di remi che affondano nell’acqua e di pensieri che scendono nel profondo dello Stretto. Uccio è nato di fronte ad un ridotto spazio di mare, spesso difficile e duro, ma a volte di una dolcezza infinita che non vorrebbe mai farti andare via, e al mare ha concesso l’anima”.

E ancor: “Ed è nell’amore atavico verso il mare che si è unito a Cola, oltrepassando il legame di sangue e diventando fratello di vita”. Ucciso da una malattia che non gli ha lasciato scampo, è morto a 78 anni il fratello di Nino Frassica Matteo, Uccio, amato e stimato a Galati per la sua simpatia.

Sempre la battuta pronta come il fratello diventato famoso proprio grazie al suo humor surreale e i suoi discorsi nonsense, dispensava allegria fra amici e conoscenti che gravitavano attorno alla famiglia e agli abitanti del villaggio Galati dove non era insolito vederlo passeggiare o armeggiare con la barca di cui era un appassionato da sempre. I funerali si svolgeranno oggi alle 16 alla chiesa di Galati Marina.