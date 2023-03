Un altro compleanno al GF Vip 7. Dopo i recenti party per Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli, anche Nikita Pelizon ha avuto l’occasione di festeggiare il suo compleanno tra le mura della casa più spiata d’Italia. Il 20 marzo la vippona ha compiuto 29 anni. Allo scoccare della mezzanotte è arrivato il momento di festeggiare il compleanno della concorrente, una delle grandi protagoniste di questa edizione del GF Vip.

Con la complicità degli autori, Nikita Pelizon è stata chiamata in Confessionale. Nonostante i rapporti tesi da mesi, i suoi compagni di avventura ne hanno approfittano per prepararsi e accoglierla con cappellini, occhiali e trombette alla mano. Tutto è pronto, e i calici dei vipponi sono pieni per brindare a questo giorno speciale per Nikita Pelizon. La vippona è stata accolta con grande entusiasmo per dare il via alla festa per il compleanno della modella. “Grazie a tutti”, ha detto la mostrandosi molto emozionata per la sorpresa.

Nikita Pelizon, su Twitter la polemica per il compleanno al GF Vip 7



Sulle note di “Tanti auguri a te” Nikita Pelizon ha espresso il suo desiderio e ha dedicato uno speciale discorso ai suoi compagni: “Siamo qui a condividere questo momento con il sorriso ed è bellissimo, grazie mille ragazzi” ha detto guardando i suoi compagni di avventura negli occhi. Nonostante la festa, alcuni fan di Nikita Pelizon hanno criticato il GF Vip 7. Secondo alcuni, infatti, la festa organizzata per la modella triestina sarebbe stata sottotono rispetto a quella organizzata per il compleanno di Oriana Marzoli.

In un tweet di legge addirittura l’accusa: “Figli e figliastri”. Sotto Figli c’è la foto di Oriana Marzoli intenta a festeggiare il suo compleanno, mentre sotto Figliastri lo scatto di Nikita Pelizon che prepara la sua torta di compleanno. Pesantissimi i commenti: “Pezzi di me***!!!! Fate schifo”, “Strano che a destra non ci sia pure la foto di Antonella e del suo di compleanno! Come mai? Come mai non hanno chiamato in confessionale pure Nikita per consolarla quando Micol a vinto per la finale? Siete ridicole”, “Me*** dovete fallire”, sono i commenti al tweet pubblicato in queste ore.

Tra i video spuntati in rete c’è anche quello in cui si vede Nikita prepararsi la torta di compleanno. Anch ein questo caso ci sono stati dei commenti e delle critiche dei fan della Pelizon: “Nikita ha dovuto farsi la torta di compleanno da sola, nessun altro ha celebrato in queste condizioni…… #gfvip”, si legge a corredo della clip. Molti hanno criticato gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip, ma alcuni hanno fatto notare che è stata la stessa Nikita a voler preparare la sua torta di compleanno: “È stata Nikita a voler fare la sua torta!!!”.